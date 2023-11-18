以軍稱希法醫院發現女人質遺體 院內斷水缺氧氣

以軍搜地下室 盤問篩查院內人士

以色列多次指控哈馬斯醫院下方設立指揮中心，成為以軍的戰略目標。哈馬斯控制的加沙衛生部在醫院的官員布爾什稱以軍周三凌晨攻入醫院後，到周三入夜仍留在醫院，外圍停駐了坦克、狙擊手在附近大樓戒備。他稱以軍花多個小時搜查地下室及設有急症室等部門的建築物，又盤問院內職員、病人和避難的人士，又篩查他們容貌，但不清楚有沒人被拘留。

以軍前晚聲稱士兵在醫院發現1個地道豎井及1輛載有大批武器的汽車，並在醫院附近一幢建築物發現1名被哈馬斯擄走女子的遺體、步槍和火箭推進榴彈；哈馬斯在10月7日突襲以色列期間從不同地方共擄走約240人。

希法醫院內有逾650名病人、500名醫護及5000流離失所的人，在以軍持續控制醫院下，院內情况令人關注。英國廣播公司（BBC）昨引述希法醫院院長塞勒邁亞表示院內情况悲慘。塞勒邁亞指醫院被坦克包圍，上空又有無人機，以軍又繼續在院內走動，而以軍又炸毀醫院的主要供水管。塞勒邁亞另在半島電視台的訪問稱以軍佔領了醫院48小時，每過1分鐘就會有更多病人死亡，形容他們在等候慢慢地死亡。

以色列受到的國際壓力日增，昨表示戰時內閣應美國要求，已允許每天兩輛運油車向加沙運送柴油，以滿足聯合國支援供水設施和污水收集設施的需要。

（路透社/衛報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）