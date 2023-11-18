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以軍加沙南部空投傳單 惹「南下」關注 以總理認減平民傷亡不成功 斥哈馬斯阻撤離

【明報專訊】以色列國防部長加倫特周四（16日）表示，以軍已清理加沙市西部，「下一階段行動已開始」。當地傳媒報道，以色列政府與軍方正討論下一步行動計劃。與此同時，加沙南部有民眾收到以軍空投單張，呼籲他們撤離到避難所，令人關注以軍是否即將對加沙南部展開軍事行動。以國總理內塔尼亞胡周四接受美媒訪問時承認，以軍減少平民傷亡的努力不成功，指摘哈馬斯阻止平民眾前往安全地點。

加倫特（Yoav Gallant）周四視察以軍一個指揮中心時表示，以軍已完成佔領加沙市西部並「清理」哈馬斯成員及其物資，稱下一階段行動已經開始。《耶路撒冷郵報》報道，以國政府和國防軍高層正討論在加沙的下一步行動，是「進入加沙南部」還是先「就人質問題達成臨時協議」。報道稱，加倫特周四沒有提到「南下」，但他周三曾表明，地面行動將最終「覆蓋北部和南部，哪裏有哈馬斯，我們就會打擊哪兒」。

「 哪裏有哈馬斯 就打擊哪兒」

以軍周三晚到周四凌晨在加沙南部最大城市汗尤尼斯（Khan Younis）東面4個小鎮卡拉拉（Al Qarara）、庫札阿（Khuza'a）、巴尼蘇海拉（Bani Suhaila）和阿巴桑（Abassan）散發阿拉伯文傳單，警告當地巴人前往所知道的避難地點。半島電視台指單張上寫着：「為了你的安全，你要立即撤離所住地方到已知的避難所。任何接近恐怖分子或其設施的人都面臨生命危險，恐怖分子所用的每一幢房屋將成為攻擊目標。」在以軍地面進攻加沙前，類似的傳單都在加沙北部投放。

在以軍早前多番要求加沙北部民眾南移後，這4個原本人口約10萬的小鎮收容了數以萬計南遷民眾。以軍曾向這4個小鎮的民眾表示當地會很安全，惟如今民眾收到避難警告，令人憂慮戰火會擴大到這些地方。非政府組織挪威難民理事會（NRC）在加沙成員哈馬什（Yousef D. Hammash）周三在社交網站X上載該傳單照反問：「有人可告訴我那些已知避難所在哪裏？」

150萬加沙人流離 避難所超負荷

加沙地帶人口目前集中在南部，包括大量從北部逃難的人。如果以軍攻打加沙南部，200多萬人的去留將成問題。以軍尋求在海濱城鎮馬瓦西建立所謂「安全區」，但該地面積僅有幾平方公里，難以容納大量人口。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）周四指在目前情况下，他們認為加沙任何地方都不安全。他又表示，經過約5周的以軍行動後，加沙似乎無可避免會大規模爆發傳染病和饑荒。據聯合國估計，現有約150萬人在加沙流離失所，佔加沙總人口約三分之二，逾80萬人正生活在約150個避難所，人數遠超容量。

內塔尼亞胡周四接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，被問及以色列殺害數以千計巴勒斯坦人會否加劇新一代仇恨時，他指以方致力減少平民傷亡，因此發送傳單和打電話告知巴人要離開，但行動未能取得成功，原因是哈馬斯阻止平民前往更安全的地方。他稱：「任何平民的死亡都是悲劇。我們不應有任何平民死亡，因我們正盡力讓平民免受傷害，而哈馬斯正盡力讓他們受害。」

（半島電視台/路透社/CNN/以色列時報/中通社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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