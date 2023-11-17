新冠加強劑流感疫苗 雙管齊下抗體增

這項研究周一（13日）在波士頓舉行的年度疫苗高峰會上發表，當中麻省兩組醫護人員接受了測試，第一組12人同時接種了新冠二價疫苗加強劑和季節性流感疫苗，另一組30人在同一個月內不同日子，分別接種新冠和流感疫苗。之後研究人員測量兩組人的抗體水平，發現同時注射兩種疫苗者，其「免疫球蛋白G1」（IgG1）水平較高，這是對抗新冠和流感病毒的抗體。這項研究尚未經同行評審。

約翰霍普金斯大學衛生安全中心學者阿達爾賈（Amesh Adalja）表示，這是有趣發現，可能由於同時接種兩種疫苗增加了免疫系統的刺激，但認為關鍵在於更高水平抗體會否轉化為免受感染的更大保護力。

副作用少於只注射新冠加強劑

美國疾病控制及預防中心（CDC）也建議人們同時接種新冠和流感疫苗，並保證安全。CDC援引其所做一項關於同時注射兩種疫苗後副作用的研究，指出雖然同時注射新冠加強劑和流感疫苗會產生更多副作用，但副作用不像只注射新冠加強劑那麼嚴重，「同時接種新冠和流感兩種疫苗的人，比只接種新冠單價疫苗的人更容易出現疲勞、頭痛和肌肉痠痛等反應，但這些反應大多輕微，且很快消失」。

（衛報）