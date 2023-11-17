紐約州控百事造塑膠污染 被要求減塑 公司指複雜議題需多方參與

紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）表示，在布法羅河（Buffalo River）裏及附近發現的塑膠垃圾中，很多都來自百事公司。詹樂霞辦公室去年調查發現，在布法羅河蒐集的1916件塑膠垃圾中，逾17%來自百事，是最大污染源，數量是排第二的麥當勞3倍。詹樂霞指出，百事未就旗下100多個品牌的塑膠構成潛在健康和環境風險向消費者作出警告，又在對抗塑膠污染上誤導公眾。

布法羅河最大污染源 「騙公眾減塑」

起訴書引述資料指出，在接觸到塑膠添加劑及微塑膠的動物中，可以觀察到牠們生殖器官功能的改變和更高的患癌率，研究人員認為人類可能面臨同樣的影響。起書又稱，百事透過宣稱減少包裝中不可循環再造塑膠使用量的目標來欺騙消費者，實際上該公司增加了不可循環再造塑膠的使用量。

詹樂霞表示，紐約州所有居民擁有獲得潔淨水的基本權利，但百事不負責任的包裝和營銷手法，危及布法羅河的供水、環境及公眾健康。控方要求百事停止製造塑膠污染問題、清理污染物及賠償塑膠廢物造成的損失，又尋求法院頒令在未有警告包裝材料會造成污染及可構成健康和環境風險下，禁止在布法羅河地區銷售即棄塑膠。

對於紐約州的起訴，百事公司發言人回應稱，他們認真看待「減塑」和有效回收，並致力跟地方社區合作，又指這是個「複雜議題」，需要企業、市政府、廢物管理者和消費者參與，他們已跟全國的持份者合作，改善回收設施及提高消費者對回收的意識。

（路透社/金融時報）