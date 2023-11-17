緬北電騙集團被剿 明家1自殺3落網白家3人墜機亡

【明報專訊】緬甸撣邦及周邊近期有少數民族地方武裝（民地武）組成、被指得到中方支持的「三兄弟聯盟」跟軍政府及其保護的四大犯罪家族展開激戰，引起人道危機。聯合國秘書長古特雷斯周三（15日）表示，對緬甸衝突升級深表關切，呼籲各方保護非戰鬥人員，並開放人道援助通道。新華社昨日引述中國公安部消息，被中方公開通緝的緬北電訊網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭和明珍珍已被抓獲並移送中方公安機關，澎湃新聞指集團首腦、新四大犯罪家族之一明家的頭目明學昌自殺身亡。另一邊廂，四大家族之首的白家，則傳出家族乘坐直升機逃亡時被炮彈擊中，家族頭目白所成的兒子白應蒼、女兒白應蘭和另一女兒的丈夫曹強力據報命喪。
中方涉撐民地武出手
戰火轉烈聯國表關切
聯合國人道事務協調辦公室（UNOCHA）援引當地消息指，衝突導致包括兒童在內75名平民死亡，94人受傷。撣邦、欽邦、克耶邦、孟邦及實皆省，合計超過200萬名逃避戰火的難民。
聯合國指敵對雙方在撣邦各自控制的道路上設立檢查站，主要城市臘戍以外的行動通訊仍然不穩定，阻礙物資運送。軍政府亦對撣邦幾個鄉鎮實施戒嚴，進一步阻礙救援工作。
緬甸民族民主同盟軍（由前「果敢王」彭家聲之子彭德仁所領導）、塔安民族解放軍和若開軍組成的「三兄弟聯盟」，自10月27日以對付撣邦境內電子詐騙集團的名義宣戰，並攻擊當地靠近中國邊境的緬軍部隊。「三兄弟聯盟」封鎖通往中國的重要貿易路線，並佔領邊境樞紐。
消息指緬甸軍隊士氣低落，徵兵困難，在最近的戰鬥中，整支部隊選擇投降或逃跑。若開軍表示，至少有28名軍警放下武器投降，另有10名士兵被捕。