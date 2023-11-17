路透：哈馬斯未預告突襲 伊朗拒直接助戰

哈梅內伊：須予政治道德支持

伊朗和哈馬斯官員們透露，哈梅內伊告訴哈尼亞，伊方將繼續向哈馬斯給予政治和道德上的支持。其中6名直接知情德黑蘭想法的官員稱，除非其自身受到以色列或美國攻擊，否則伊朗不會直接介入以哈衝突，而是計劃繼續利用包括真主黨等武裝組織組成的「抵抗軸心」同盟，向以色列和美國在中東區內的目標發動火箭炮和無人機襲擊，目的在團結支持哈馬斯在加沙作戰的同時，避免與以色列直接衝突，並招來美國介入。伊朗曾多次重申，所有抵抗軸心成員皆獨立作出決策。

「領袖沒自毁傾向 盼續掌權」

專研伊朗政治的美國華盛頓智庫卡內基國際和平基金會高級研究員薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）向路透社分析稱，目前危機下現實政治路線在伊朗決策圈中佔上風：「伊朗過去40年在不進入直接衝突的情况下，展現致力對抗美國和以色列。伊朗政權雖建基於反美反以的革命意識形態，但其領袖並沒有自毁傾向，他們都希望繼續掌權」。

其中一名消息人士另稱，哈馬斯期望真主黨發射火箭炮深入以色列內陸，但後者認為一方面浪費彈藥，另一方面無助使以色列停止攻擊加沙。報道指真主黨同樣對哈馬斯突襲感到驚訝，而且深知經歷4年多金融危機的黎巴嫩無法承受再跟以色列開戰，否則將加劇貧窮並掏空國家機構。

卡內基中東中心副研究主任哈吉阿里（Mohannad Hage Ali）指出，抵抗軸心各成員面對擁巨大火力優勢的敵手，被迫作出艱難抉擇。

（路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）