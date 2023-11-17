聯國通過決議 籲延長人道暫停

美投棄權 以批決議離地

今次決議由馬耳他草擬，除呼籲延長人道主義暫停及在全加沙建立人道走廊外，也要求哈馬斯釋放所有人質。擁有否決權的美國和英國雖支持人道援助，但因決議未明確譴責哈馬斯，故只投棄權票，俄羅斯則不滿決議沒要求立即停火，同樣投棄權票，決議最終獲12票贊成通過。議案最後版本將原本「要求」人道主義暫停的措辭淡化為「呼籲」，也「呼籲」而非「要求」立即無條件釋放所有人質，決議同時「要求各方遵守國際法規定的義務，特別是保護平民，尤其是兒童」，並呼籲聯合國秘書長古特雷斯監督議案落實。

此前安理會4次表決加沙局勢的決議案均未能通過，美國上月曾否決類似決議。《衛報》指出，面對加沙平民傷亡人數日增，美國似乎被阿拉伯國家說服改投棄權票，也可能反映華府對以色列包括攻擊加沙最大的希法醫院軍事行動感不滿。

以色列駐聯合國大使埃爾丹批評決議脫離現實，毫無意義，稱安理會繼續無視、不譴責，甚至不提及哈馬斯在上月7日的屠殺是可恥的，「以色列不要一項決議提醒我們遵守國際法，以色列一直都遵守，讓人質回家是以色列首要任務，以色列將繼續不惜一切代價實現這一目標」。

（衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）