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以軍展醫院內武器 能否證地道成焦點 暫僅見槍械彈藥軍服 哈馬斯轟插贓嫁禍

【明報專訊】以軍周三（15日）清晨攻入加沙最大的希法醫院後，同日稍後對外展示宣稱是當天在院內搜獲的武器，包括AK-47步槍、手榴彈等槍械彈藥，以及哈馬斯的軍服。然而，以軍一直宣稱希法醫院內建有哈馬斯地道和指揮中心，惟至本港昨晚截稿前仍未公開展示確切的相關證據。一直否認利用醫院作軍事用途的哈馬斯，批評以方插贓嫁禍，歡迎國際組織到醫院核查。另有巴人政客質疑，步槍和手提電腦等都屬於不難放置來嫁禍之物，以軍說法仍未足取信。

以軍發言人孔里庫斯前日發布影片，顯示藏於希法醫院一台磁力共振儀器後的一個手提行李袋中，裝有AK-47攻擊步槍、手榴彈、彈藥和一套武裝分子制服。他又表示尋獲「一個裝有手提電腦等重要情報物品的背囊」，但影片中手提電腦的屏幕內容被模糊化處理無法看清。而在另外兩台磁力共振機附近，則發現更多武器，包括由一名「恐怖分子」持有的袋子中裝有「全副軍事套裝」，當中有彈藥、手榴彈、AK47步槍和防彈衣。一間儲存醫療設備的房間則被搜出利刀、哈馬斯徽章、AK-47步槍和彈藥。孔里庫斯表示這些武器「絕對和醫院運作無關」，並相信以軍的發現只屬「冰山一角」。

以軍另一發言人哈加里周三晚上稱，找到隨地棄置的哈馬斯軍服，顯示武裝分子更衣扮作平民逃離，形容這些證據「明確顯示該（希法）醫院被用作恐怖主義目的」，完全違反國際法。哈加里指，以軍部隊「將繼續基於情報，作出精準搜查」。

獲邀採訪 BBC：禁與醫護交談

英國廣播公司（BBC）昨稱與一間電視台獲以軍邀請進入希法醫院採訪，孔里庫斯向其表示共搜出15把槍械，一些手榴彈，又展示一些軍事小冊子和書刊，以及一幅聲稱標示有醫院潛在出入口的地圖。孔里庫斯又表示搜獲大量電腦等電子設備，當中有機會記載有被挾持以色列的人質資料。BBC指，採訪受以軍嚴密管控，時間有限，且不准與醫護人員和病人交談。

以軍在搜查以外也把一些糧食和醫療物資運到希法醫院，哈馬斯駐卡塔爾高級成員拉什格（Ezzat El Rashq）批評以軍「說謊」，在人道物資中混進武器軍備嫁禍己方，重申呼籲聯合國、世界衛生組織和紅十字會組成委員會到場「揭破謊言」。西岸政黨巴勒斯坦民族倡議秘書長巴爾古提則向半島電視台表示，以軍迄今在錄影片段顯示的希法醫院內部情况，諸如AK步槍或手提電腦，都屬於以軍輕易插贓之物。

以色列宣稱進入希法醫院為搜索哈馬斯地道和指揮中心，但至昨天仍未公開展示相關設施存在的證據。醫護人員一直堅稱希法醫院內沒有軍事設施。美國《新聞周刊》前天報道，以軍曾在希法醫院建有地堡，指《國土報》等多間以色列傳媒最早於2014年報道，以軍1980年代中擴建希法醫院2號大樓時，增設一個最初預算用作洗衣和行政工作的大型石屎地下室。哈加里上周則聲稱，哈馬斯把該地堡用作指揮中心。

知情者：以擬考慮「暫停」行動

《金融時報》昨引述知情以色列和西方對話的人士稱，以軍有意考慮在全面控制希法醫院後「暫停」行動，以消化盤問醫院人士獲得的情報，並鞏固加沙補給線，之後再將焦點轉移至加沙市東部和南部。

美國總統拜登未有理會國際社會要求停火的呼聲日增，他周三在「習拜會」後的記者會上堅持拒絕為以軍軍事行動設下期限，又指以軍已從無差別轟炸改為地面行動，「不會濫殺無辜」。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 地道 希法醫院 以軍 武器 哈馬斯 拜登

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