孟加拉製衣工潮半月4死 廠商批外資刻薄礙加薪

最低月薪約600港元 下月加至900

孟加拉是全球第二大成衣出口國，全國3500間製衣廠的貨品佔全國年均550億美元出口額的85%，不少為Levi's、Zara、H&M等國際品牌供貨。不過全國400萬製衣工人多年維持低薪，在通脹高企下，工人自10月底發起示威，爭取最低月薪由2018年政府定下的8300孟加拉塔卡（約580港元）提高至2.3萬塔卡（約1620港元），抗議活動不斷升級，數以十計工廠被洗劫，部分示威者又與警方爆發衝突，造成4死、數以十計傷，1.1萬名工人被控。上周，在鄰近首都達卡的製衣中心有逾100間製衣廠「無限期」停業，全國合計150間。

孟加拉政府上周二宣布，12月1日起製衣工人法定最低月薪提高至1.25萬塔卡（約880港元），工會拒絕接受，稱加幅不足以抵消國內2022至2023年間高達9%的通脹。孟加拉紡織製造商及出口商協會（BGMEA）主席哈桑將勞資僵局歸咎於西方時裝品牌不肯多付錢，令廠房面對成本上升以致無法加薪。

美國服裝鞋類協會（AAFA）、H&M和Inditex（Zara母公司）表示，他們致力提高工資，但沒有說明會否提高採購價格。

（金融時報/法新社/CNN）