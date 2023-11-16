偷渡客送盧旺達 終審裁違法 丟官柏斐文斥首相迴避抉擇

安置非法移民到盧旺達的政策方案去年4月由約翰遜政府推動，到辛偉誠去年10月上台後延續。惟政策被人權組織等批評不人道和不可行，並提出司法挑戰。今年6月，上訴法院裁定政策不合法後，政府再度上訴。昨天，最高法院5名大法官一致裁定維持下級法院原裁決，指盧旺達不能視為「安全第三國」，有充分理由相信該國會強迫遣返尋求庇護者和難民，令其面臨檢控。

英盧領袖未棄移民合作

上述政策方案是辛偉誠政府的移民政策重點。因預計有不利政府的裁決，辛偉誠此前表示在研究與盧旺達簽訂新條約，若仍不成功，他將通過新法律及重新審視會影響其計劃的國際條約。內政大臣祁湛明昨回應說，新條約將向英國和歐洲的法院「絕對明確地」表明，盧旺達安置政策「符合國際法」。

違慣例還擊被炒 前內政大臣似逼宮

周一剛被革去內政大臣職位的柏斐文（Suella Braverman）是該政策方案的主要支持者。她周二發公開信狠批辛偉誠「癡心妄想」避過做出艱難抉擇，關鍵政策屢遇挫敗，違背打擊非法入境者的承諾。

她指摘辛偉誠在通過《非法移民法》期間妥協，令安置計劃容易在《歐洲人權公約》下受法律挑戰，政府卻未預先準備替代方案，在不利裁決下法例將「浪費一年」回歸原點。

柏斐文在執政保守黨內頗受右派歡迎。她在被炒翌日大肆抨擊首相，做法在英國官場罕見。分析認為她意欲帶頭挑起執政保守黨右派叛變，爭取問鼎領導。《衛報》報道，昨已至少有6名保守黨右派後座議員推動對辛偉誠提出不信任動議。

另外，英國民調機構Savanta政策主任霍普金斯認為，辛偉誠周一改組內閣，想阻止保守黨在脫歐後的右傾走勢，以回歸中間偏右路線，勢惹來黨內右派憤怒，諸如今次法院裁決等壞消息，將突顯及加劇該黨分裂。

（法新社/路透社/BBC/衛報）