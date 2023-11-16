偷渡客送盧旺達 終審裁違法 丟官柏斐文斥首相迴避抉擇

【明報專訊】英國最高法院昨天（15日）駁回政府上訴，裁定移送偷渡客至非洲盧旺達臨時安置等待政治庇護申請審批的計劃「不合法」，形容該項政策「不符合」英國依據國際條約所須承擔的義務。這項判決不僅衝擊現屆政府打擊偷渡的政策路線，還進一步打擊首相辛偉誠的管治威望。在判決前，負責推動政策的原內政大臣柏斐文先撰文炮轟周一革除自己的辛偉誠，斥他迴避作出政治抉擇。辛偉誠昨日表示已跟盧旺達總統卡加梅通話，重申雙方會繼續尋求令移民合作成事。
安置非法移民到盧旺達的政策方案去年4月由約翰遜政府推動，到辛偉誠去年10月上台後延續。惟政策被人權組織等批評不人道和不可行，並提出司法挑戰。今年6月，上訴法院裁定政策不合法後，政府再度上訴。昨天，最高法院5名大法官一致裁定維持下級法院原裁決，指盧旺達不能視為「安全第三國」，有充分理由相信該國會強迫遣返尋求庇護者和難民，令其面臨檢控。
英盧領袖未棄移民合作
上述政策方案是辛偉誠政府的移民政策重點。因預計有不利政府的裁決，辛偉誠此前表示在研究與盧旺達簽訂新條約，若仍不成功，他將通過新法律及重新審視會影響其計劃的國際條約。內政大臣祁湛明昨回應說，新條約將向英國和歐洲的法院「絕對明確地」表明，盧旺達安置政策「符合國際法」。
違慣例還擊被炒 前內政大臣似逼宮
周一剛被革去內政大臣職位的柏斐文（Suella Braverman）是該政策方案的主要支持者。她周二發公開信狠批辛偉誠「癡心妄想」避過做出艱難抉擇，關鍵政策屢遇挫敗，違背打擊非法入境者的承諾。
她指摘辛偉誠在通過《非法移民法》期間妥協，令安置計劃容易在《歐洲人權公約》下受法律挑戰，政府卻未預先準備替代方案，在不利裁決下法例將「浪費一年」回歸原點。
柏斐文在執政保守黨內頗受右派歡迎。她在被炒翌日大肆抨擊首相，做法在英國官場罕見。分析認為她意欲帶頭挑起執政保守黨右派叛變，爭取問鼎領導。《衛報》報道，昨已至少有6名保守黨右派後座議員推動對辛偉誠提出不信任動議。
另外，英國民調機構Savanta政策主任霍普金斯認為，辛偉誠周一改組內閣，想阻止保守黨在脫歐後的右傾走勢，以回歸中間偏右路線，勢惹來黨內右派憤怒，諸如今次法院裁決等壞消息，將突顯及加劇該黨分裂。