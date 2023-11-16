以軍攻入希法醫院 稱發現武器、恐怖基建 哈馬斯否認院內有軍事設施 白宮強調無參與有關決定

加沙衛生部發言人在當地時間周三凌晨約1時表示，以色列告知加沙官員，他們將在「未來幾分鐘內」突襲希法醫院。凌晨約2時以軍發聲明，稱根據情報信息及行動需要，以軍正在希法醫院的特定區域對哈馬斯展開精準及針對性的行動。以軍表示，其部隊內有醫療團隊及懂阿拉伯語的人員，他們受過專門訓練，為應對這種複雜而敏感的環境做好準備，強調目的並非傷害平民。

以軍被指院內開槍射煙霧彈

加沙衛生部總監伯什向半島電視台稱，以軍攻入希法醫院的西側，「爆炸聲很大，揚起的灰塵飄至我們所在區域，相信醫院內發生爆炸」。加沙衛生部稱，數十名士兵進入希法醫院的急症室大樓，坦克也進入院內，數小時後部門發言人稱，以軍正搜查地下室，並在大樓內開槍及轟炸。

一名目擊者稱，以軍在醫院發射煙霧彈，導致人們快要窒息，並稱看見士兵進入外科部門。據醫院內一名記者稱，以兵透過擴音器用阿拉伯語要求所有16歲或以上的男性舉起雙手，走到醫院的庭院並投降。以軍官員昨向記者稱，士兵進入醫院後沒有爆發戰鬥，也沒與醫護或病人發生摩擦，他們發現了「武器和其他恐怖主義基建」，有證據顯示哈馬斯將希法醫院用作其總部。

以色列官員稱，今次行動目的並非營救人質，而是為了找出連接該醫院和加沙其他地方的哈馬斯地道樞紐，而總理內塔尼亞胡昨日聲言，哈馬斯武裝分子不會有容身之所，「加沙內沒有任何地方」是以軍不會到達。

美：不欲醫院駁火 法：嚴正關切

以色列一再指控哈馬斯將希法醫院用於軍事用途，危及其受國際法保護的地位。以軍發言人勒納向CNN表示，希法醫院樓群是哈馬斯的「行動中心樞紐」，甚至可能是「跳動的心臟」。白宮國家安全委員會發言人柯比周二亦稱，美國掌握的情報顯示，哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）利用包括希法醫院在內的一些加沙醫院及醫院下的地道，隱藏其軍事行動及扣押人質，他又指武裝分子在希法醫院設立了指揮和控制站，「他們在那裏儲存了武器，並準備好應對以色列針對醫院的軍事行動」。在以軍攻入希法醫院後，白宮國安委發聲明，表明不支持空襲醫院，也不想看到院內駁火，「醫院及病人必須得到保護」。

哈馬斯否認利用醫院作軍事用途，指摘美國採納以方虛假說法，為以軍對平民更多屠殺開綠燈，強調以色列及拜登必須為攻擊希法醫院負起全責。

近日全球要求以色列實施人道主義停火的呼聲日益高漲，希法醫院遭戰火波及導致院內數以千計的人被困多天，更成為國際關注焦點。法國昨日表示「嚴正關切」以軍在希法醫院的行動，強調巴人不應為哈馬斯的暴行付出代價。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）