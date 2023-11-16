以軍攻入希法醫院 稱發現武器、恐怖基建 哈馬斯否認院內有軍事設施 白宮強調無參與有關決定

【明報專訊】以軍包圍加沙最大的希法醫院並在外圍與哈馬斯激戰數天後，昨日（15日）凌晨攻入醫院，聲稱要對哈馬斯展開「精準及針對性」行動，其後稱在醫院內發現「武器和恐怖主義基建」。以色列指控哈馬斯利用希法醫院及院內建築物下方地道來隱藏軍事行動和扣押人質，惟以軍行動令人憂慮醫院內數以千計病患及避難平民的安危。哈馬斯昨日否認以方的武器收藏指控，批評華府只採納以方錯誤說法，質疑美國總統拜登要為以軍突襲希法醫院「負全責」。白宮昨日表示，攻入希法醫院的決定是由以軍自行作出，「我們沒有對他們圍繞醫院的軍事行動說『好』」。
加沙衛生部發言人在當地時間周三凌晨約1時表示，以色列告知加沙官員，他們將在「未來幾分鐘內」突襲希法醫院。凌晨約2時以軍發聲明，稱根據情報信息及行動需要，以軍正在希法醫院的特定區域對哈馬斯展開精準及針對性的行動。以軍表示，其部隊內有醫療團隊及懂阿拉伯語的人員，他們受過專門訓練，為應對這種複雜而敏感的環境做好準備，強調目的並非傷害平民。
以軍被指院內開槍射煙霧彈
加沙衛生部總監伯什向半島電視台稱，以軍攻入希法醫院的西側，「爆炸聲很大，揚起的灰塵飄至我們所在區域，相信醫院內發生爆炸」。加沙衛生部稱，數十名士兵進入希法醫院的急症室大樓，坦克也進入院內，數小時後部門發言人稱，以軍正搜查地下室，並在大樓內開槍及轟炸。
一名目擊者稱，以軍在醫院發射煙霧彈，導致人們快要窒息，並稱看見士兵進入外科部門。據醫院內一名記者稱，以兵透過擴音器用阿拉伯語要求所有16歲或以上的男性舉起雙手，走到醫院的庭院並投降。以軍官員昨向記者稱，士兵進入醫院後沒有爆發戰鬥，也沒與醫護或病人發生摩擦，他們發現了「武器和其他恐怖主義基建」，有證據顯示哈馬斯將希法醫院用作其總部。
以色列官員稱，今次行動目的並非營救人質，而是為了找出連接該醫院和加沙其他地方的哈馬斯地道樞紐，而總理內塔尼亞胡昨日聲言，哈馬斯武裝分子不會有容身之所，「加沙內沒有任何地方」是以軍不會到達。
美：不欲醫院駁火 法：嚴正關切
以色列一再指控哈馬斯將希法醫院用於軍事用途，危及其受國際法保護的地位。以軍發言人勒納向CNN表示，希法醫院樓群是哈馬斯的「行動中心樞紐」，甚至可能是「跳動的心臟」。白宮國家安全委員會發言人柯比周二亦稱，美國掌握的情報顯示，哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）利用包括希法醫院在內的一些加沙醫院及醫院下的地道，隱藏其軍事行動及扣押人質，他又指武裝分子在希法醫院設立了指揮和控制站，「他們在那裏儲存了武器，並準備好應對以色列針對醫院的軍事行動」。在以軍攻入希法醫院後，白宮國安委發聲明，表明不支持空襲醫院，也不想看到院內駁火，「醫院及病人必須得到保護」。
哈馬斯否認利用醫院作軍事用途，指摘美國採納以方虛假說法，為以軍對平民更多屠殺開綠燈，強調以色列及拜登必須為攻擊希法醫院負起全責。
近日全球要求以色列實施人道主義停火的呼聲日益高漲，希法醫院遭戰火波及導致院內數以千計的人被困多天，更成為國際關注焦點。法國昨日表示「嚴正關切」以軍在希法醫院的行動，強調巴人不應為哈馬斯的暴行付出代價。