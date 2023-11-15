美定大法官道德準則 最高法院挽民意 組織質疑無約束力

這份道德準則獲9名大法官一致支持。他們在聯合聲明中表示，近年來缺乏明確道德準則招致一些人對大法官的「誤解」，為了「消除誤解」，最高法院決定推出這套標準。美國司法界於1973年推出聯邦法官的道德準則，但只涵蓋最高法院以下的法院。

限參與籌款政黨活動

新準則長15頁，包括1頁聲明、9頁準則內容和5頁解說，當中提到大法官不應受家庭、社會、政治、財政等關係影響官方行為或判斷，限制大法官參與籌款及接受禮物，亦不應使用司法資源或工作人員進行非官方活動，也不可參與黨派政治活動。此外，計劃發表言論的法官應考慮有關做法會否在公眾營造不恰當形象。新準則亦包括大法官要在出現利益衝突時主動提出迴避審訊。道德準則未有提及執行機制，包括對違規者的調查或懲罰等措施。

爆「收禮門」 民意近新低

今年以來，美國傳媒相繼曝出最高法院保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）多年來接受共和黨捐款人克羅資助的豪華旅行和禮物並且從未申報，引發公眾不滿，最近民調顯示公眾對最高法院的支持度正接近歷史最低。參議院民主黨人近期推動法案，對大法官設置道德標準，包括允許公眾舉報不當行為，並由下級法官組成小組審查等，但遭共和黨人反對。

參議院司法委員會主席、民主黨人德賓表示，最高法院設置針對大法官的道德準則是「重要一步」，但目前來看，如何執行仍是由大法官決定。民主黨參議員懷特豪斯稱，除非有機制調查涉嫌違規行為並執行規則，否則道德準則不具約束力。非黨派監察組織「問責」（Accountable）主席西科恩（Caroline Ciccone）說，沒有清晰的落實機制下，這份道德準則只是用作敷衍的公關伎倆。

（華爾街日報/紐約時報/BBC/衛報）