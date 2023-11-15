野狗醫院啖屍堆 世衛：幾近墓園

希法醫院院長塞勒邁亞周二（14日）道：「我們被迫將他們埋於亂葬崗。」他表示179具屍體，包括最近3天在深切治療室去世的29名病人、7名嬰兒，埋於醫院內的亂葬崗。該院自上周五遭受密集猛烈轟炸死者眾多，本擬挖坑埋葬，但因受坦克和狙擊手包圍，連日不敢行動。院內一名醫生周一向美國媒體表示醫院內外的遺體在腐爛和傳出惡臭。

希法醫院挖亂葬崗 埋179人

巴勒斯坦自治政府衛生部長凱拉（Mai al-Kaila）周日稱，流浪狗開始啃堆在希法醫院庭院的屍首。哈馬斯控制的加沙衛生部稱，在北加沙發生最激烈戰鬥的街道上有數十具屍體，而救護車試圖撿回這些屍體時遭到以軍開火。

世界衛生組織發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）對英國廣播公司說：「醫院周圍都是不能處理、不能埋葬或不能移放任何形式停屍間的屍體。這間醫院完全無法如應該的運作。它幾乎成了墓地。」醫院一直擔心病人安危，包括要用透析機的至少45名病人和36名嬰兒。以軍周二稱在協調運送保溫箱入加沙，擬用以把希法醫院的新生嬰兒轉往安全地方。

以軍拍片 指哈馬斯醫院藏軍火人質

哈馬斯否認如以色列所說有用醫院做掩護。以軍發言人哈加里周一則在記者會上公開片段，佐證哈馬斯利用加沙市醫院收藏武器及曾關押以色列人質。

他稱以軍在蘭提西兒科醫院（Rantisi Hospital）的地下室發現哈馬斯指揮中心、自殺式炸彈背心、手榴彈、火箭推進榴彈、AK-47步槍、爆炸裝置及其他武器，以及一輛相信是哈馬斯上月突襲時用來運載人質的電單車。他又說，多個迹象顯示哈馬斯曾在該處扣押人質。公開的影片可見有嬰兒奶樽、櫈腳旁邊有繩子、臨時廁所和其他用於關押人質的基建。

（法新社/路透社/BBC/CNN/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）