華郵：以哈擬互釋婦孺換休戰5日 被哈馬斯指拖延 以方稱人質名單臨時停火期成障礙

以方盼放百人 哈馬斯稱願釋70

《華郵》外交事務專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）撰文稱，以色列一名官員周一受訪時透露，根據暫定的協議，被挾持的婦孺與被關押在以色列監獄的巴人婦女和年輕人會同時獲釋，且會暫時停火5天，讓以色列人質可安全離開，也允許向加沙平民提供更多國際援助，緩解人道危機。伊格內修斯稱，以色列希望哈馬斯釋放全部100名被綁架的婦孺，但最初獲釋的人數可能會較少，且以方也想在交換巴人囚犯時，確認其被擄的人都獲釋，這一核實過程是官員們周一仍在談判的細節之一。

釋放以色列婦孺是邁向以色列要求所有人質獲釋的第一步。該以色列高官稱，共有240至250名人質被扣押，大部分是以色列公民，包括擁有雙重國籍者，另有約35名外國人，他說以色列政府致力解救所有人質，包括被哈馬斯視為最有價值的約90名男人質及小部分士兵。

哈馬斯武裝力量卡桑旅發言人奧貝達（Abu Obeida）周一在Telegram發表錄音講話，稱卡塔爾上周斡旋一項釋放100名以色列人質的協議，以換取在以色列監獄的200名巴人兒童及75名婦女獲釋，「我們已告知斡旋人員，若取得5天休戰，並讓物資運至加沙各地的民眾，我們可以釋放這些人質，但敵人卻在拖延」。

以色列與哈馬的談判一直透過卡塔爾間接進行。伊格內修斯稱，卡塔爾首相穆罕默德上周四會見美國中央情報局局長伯恩斯及以色列情報機構摩薩德首長巴爾內亞，討論了現時似乎接近最終協議的框架。報道稱，摩薩德與卡塔爾和中情局密切合作，共同制定這一協議，以色列官員希望卡塔爾不僅是居中調解，還要就釋放人質向哈馬斯施加其影響力，以色列官員也認為，埃及在鼓勵談判和向哈馬斯施壓力上，發揮了積極作用。

前以官員：協議多國經手 每輪兩三天

政治新聞網站Politico歐洲版上周六報道，兩名以色列官員承認，以方同意在加沙實施每天4小時人道主義暫停，有助於人質談判取得進展，但兩人同時警告，仍有多個未解決的問題都可能令協議告吹，包括哈馬斯拒絕提供人質名單及要求最長達一周的停火。曾擔任政府人質協調員、前摩薩德情報官員梅丹（David Meidan）向Politico稱，今次的人質談判艱巨及耗時，因以色列草擬協議後，美國會作調整，卡塔爾和埃及也會提出建議，最終版本要透過在多哈的哈馬斯政治領導人發送給加沙的軍事領袖，每一輪討價還價都需時兩至三天，談判過程緩慢。

另一方面，以軍周二證實被擄走的年輕女兵馬西亞諾（Noa Marciano）遇害。哈馬斯周一播出馬西亞諾的一段影片，她在片中提到自己身分，並呼籲以色列停止轟炸行動。影片後段展示她死亡的照片，字幕稱19歲的她上周四在以軍空襲中身亡。

（華盛頓郵報/法新社/Politico/以色列時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）