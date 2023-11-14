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前英揆卡梅倫爆冷任外相 柏斐文被炒 原外相祁湛明接任內政大臣

【明報專訊】英國首相辛偉誠周一（13日）改組內閣，備受醜聞爭議困擾的內政大臣柏斐文被裁撤，由原外相祁湛明接任，但後者的繼任人選令外界驚訝——因批准英國脫歐公投「出事」一度淡出政壇的前首相卡梅倫，這次重返內閣執掌外交部。分析認為，在執政保守黨民調持續落後工黨下，卡梅倫重返政府顯示辛偉誠盼引入更多中間派、具經驗政治人物，而非安撫黨內右翼。

柏斐文（Suella Braverman）上周四未經首相批准，發表文章批評警隊偏袒親巴勒斯坦示威者，引發外界批評，成為辛偉誠改組內閣的契機。柏斐文被革職後表示，擔任內政大臣是她人生中最大的榮幸，又稱還有更多說話在適當的時候要說。

侯俊偉留任 柏建熙轉任環境大臣

辛偉誠還一口氣貶謫幾名他認為不適任的議員，其中衛生大臣柏建熙轉任環境大臣，《衛報》形容這是貶職，其原職會由原財政部金融事務秘書阿特金斯（Victoria Atkins）接任。原交通部政務次官霍爾登（Richard Holden）升任黨主席，原就業及退休金事務部政務次官特羅特（Laura Trott）升任財政部首席秘書（部門二號人物）。侯俊偉留任財相。

這次改組最令人驚訝的是前首相卡梅倫回歸任外相，填補祁湛明轉任內政大臣的空缺。儘管前首相重返內閣擔任其他職位並非沒有先例，對上一位是1963至1964年擔任首相的何謨，1970年獲時任首相希思委任為外相，但何謨卸任首相後留在下議院，不同於卡梅倫在2016年脫歐公投爆冷過關後引咎辭去首相和議員職務。按英國憲政慣例，辛偉誠會先建議英王委任卡梅倫進入上議院，以符合入閣條件。

卡梅倫昨日在社交平台X表示欣然接受辛偉誠的邀請，稱他們正面臨連串嚴峻國際挑戰，此刻對英國而言，跟盟友同一陣線、加強伙伴關係，並確保英國聲音被聽到，比過去任何時候都更重要。觀察家普遍認為，這項任命有對下屆大選的考量。

保守黨中間派普遍支持決定，認為卡梅倫的國際經驗有助穩定局勢，惟分析質疑卡梅倫入閣不一定有助贏取選票。保守黨右翼則對這項任命和柏斐文被炒感到不滿。

（法新社/路透社/衛報/中央社）

相關字詞﹕2024英國國會大選 卡梅倫 祁湛明（James Cleverly） 改組內閣 柏斐文 辛偉誠 英國

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