再炸敘革命衛隊設施 美警告伊朗叫停附庸襲擊

攻擊敘利亞軍庫 減美軍受襲機會

美國防長奧斯汀昨日表示，美軍「先發制人」攻擊敘利亞東部城市阿布凱馬勒附近的訓練設施，及東部邁亞丁附近的安全屋。兩者都是革命衛隊的設施，前者受襲後「二次爆炸」，可見被用作收藏軍火，後者份屬組織總部。他說：「這些組織對美軍在伊拉克和敘利亞受襲有直接責任。美軍的攻擊旨在干擾及削弱它們的活動自由。」

美軍分別於敘利亞和伊拉克駐紥900人和2500人，協助遏止極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）東山再起。以哈戰事爆發後，伊朗支持的武裝部隊用無人機和火箭攻擊美軍及聯合部隊至少40次，最少46名美軍受傷。

以軍炸黎巴嫩 報復真主黨襲擊

另外，伊朗「抵抗軸心」重要成員黎巴嫩真主黨上周六向以色列北部發動攻擊，遭以軍反擊，至少70人身亡。真主黨擴大攻勢，動用配備300至500公斤彈頭的火箭和無人機進攻，周日又承認向以色列北部發射了一枚制導導彈，導致18人受傷。

以軍發言人表示北部以軍處於「高度戒備」，「黎巴嫩人民將受到鹵莽行為的代價」。聯合國秘書長古特雷斯周日表示，他已請伊朗告訴真主黨，「不能令黎巴嫩被這場衝突捲入深淵」，以免「黎巴嫩無法存活」。

（路透社/彭博社）

（以色列-哈馬斯戰爭）