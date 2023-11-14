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拆局：以軍控醫院掩護指揮中心 美國支持說法 哈馬斯否認

【明報專訊】加沙最大的希法醫院在以哈戰事中成為焦點，以國官員指控哈馬斯在醫院地下建有指揮中心，哈馬斯否認指控，雙方各執一詞。有分析指，以軍取得希法醫院控制權有重要軍事及政治意義，但有關行動要面對外交風險。

希法醫院以方興建 哈馬斯2005年接管

希法醫院由以色列興建，2005年以軍撤出加沙後由哈馬斯接管。以國安全部門指哈馬斯在希法醫院下方設大型指揮中心，又在加沙其他醫療設施下方建立類似基地，顯示哈馬斯不惜用平民作人盾，美國官員亦認同此說。8名現任和前任以色列國防和情報官員向《紐約時報》詳述以方相信醫院下有何設施，包括多層隧道和空間，用作起居、開會和儲物，足以容納最少數百人。官員稱，地下設施有數個通往醫院和附近的出入口，部分電力來自希法醫院。

報道引述以國官員稱，因考慮平民安危，以軍之前的行動範圍不包括希法醫院，但代價是醫院地底完好無缺。以方表明「不會犯相同錯誤」，稱醫院下方建築是此戰主要目標之一。哈馬斯否認在醫院下方運作，希法醫院多次強調只收留傷病者及醫療人員。

以軍旨在控制醫院 惟具外交風險

外界暫時無法驗證任何一方說法，希法醫院在加沙市心臟地帶，而哈馬斯大多數行政機關亦設在加沙市。《衛報》記者伯克周日撰文指，基於軍事和政治理由，控制希法醫院是以軍關鍵目標，惟以軍此舉充滿外交風險。白宮國安顧問蘇利文周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，表明美方不希望看到醫院爆發戰鬥，令無辜者和接受治療的病人捲入其中。

專欄作家艾薩克洛夫在以國報章《新消息報》撰文指，這場開初是以國歷來最大的軍事失敗，現在已變成相對成功的軍事行動，「但不能忽視的是它正變成我們所知的最大外交災難之一」。

（紐約時報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕希法醫院 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 醫院 哈馬斯 以色列

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