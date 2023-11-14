燃料耗盡 加沙北部全部醫院停運 斷電3日 希法醫院7早產嬰27重症病患不治

加沙衛生部稱加沙北部全部醫院已經「停止服務」，部門官員昨表示，希法（al-Shifa）醫院自上周六起缺乏發電機燃料而失去電力供應，7名早產嬰和27名深切治療部病人因而死亡。希法醫院兒科主任塔巴沙表示，沒有保溫箱保護的嬰兒太脆弱，又沒有奶飲，每分鐘都處於生死邊緣，「昨日我有39名嬰兒，今日變成36名。我無法說他們可以支撐多久」。

以軍稱擬親交柴油予院方 哈馬斯阻收

院長塞勒邁亞則稱，院內至少有650名病人，連同醫療人員共1500人，另有約7000名避難者。他指以軍周日曾提出，從離地500米高空投燃料予醫院使用，惟院方要求至少8000公升燃料來啟動主力發電機，以方拒絕，事情不了了之。以軍稱安排了陸軍士兵把300公升柴油親手送交院方「供緊急醫療用途」，惟因哈馬斯阻撓激戰，院方未能接收。

加沙衛生部官員阿巴斯昨日向《華盛頓郵報》表示，希法建築物內外估計有約110具屍體開始腐爛無人處理，傳出屍臭，無人能夠點算確切死者人數。醫院無電無水，無藥無糧，院內眾人陷入饑渴，卻不能安全離開。

百屍腐爛傳惡臭 坦克擋門難撤離

以軍宣稱已為希法醫院開闢疏散通道，惟半島電視台和加沙衛生部官員稱，醫院門診部出入口大閘外停泊了一輛以軍坦克，另有以軍狙擊手和無人機向醫院開槍，令醫療人員和病人不能到戶外走動或離開。部分傷患不便於行，需用輪椅和拐杖等支援，以軍卻堅持要他們雙手放頭才能踏出醫院。以軍上周六原承諾第二日會協助疏散希法醫院嬰兒，法新社指因醫院外的地面戰鬥持續，未能成事。

聖城（al-Quds）醫院也無法疏散院內300名病人。香港時間周一傍晚6時前，巴勒斯坦紅新月會（PRCS）表示該院被以軍包圍，附近持續有激烈搏火，整個地區迴響着炮彈和爆炸聲。該組織用來撤走病人和職員的車隊仍在待命，等待啟動疏散。

加沙各地醫院至今受襲137次 以軍：非故意

土耳其一艘運載發電機、救護車等資源的船舶周一停靠埃及阿里什（El-Arish）港口，準備經鄰近的拉法口岸進入加沙搭建的8間戰地醫院。世界衛生組織周日說，開戰36日間錄得至少137宗加沙醫療設施受襲報告，加沙全境逾半數醫院已經關閉。

以色列否認蓄意攻擊醫院，指控希法醫院是哈馬斯指揮中心（見另稿），惟醫院和哈馬斯皆否認。以軍發言人哈加里周日再稱，「人盾」是哈馬斯主要手段。

歐盟譴責哈馬斯「用平民作盾牌」

歐盟周日譴責哈馬斯在加沙「利用醫院和平民當作盾牌」，同時敦促以色列展現「最大程度的克制」保護平民。美國白宮國安顧問蘇利文周日表示，美方希望以色列避免在加沙醫院內戰鬥傷及無辜，華府將與以方積極磋商。

另外，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）加沙主管懷特（Thomas White）昨日在社交平台X表示，自10月7日以來沒有燃料獲准運入加沙，倘若再無供應，該機構在加沙的人道主義行動將在48小時內暫停。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）