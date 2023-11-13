明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以稱准3醫院平民「安全離開」 被質疑無法實行

【明報專訊】以色列軍隊和哈馬斯的激烈戰鬥下，上周六數以千計人被困加沙最大的希法醫院。巴勒斯坦官員表示，由於院內保溫箱缺電，3名新生兒已經夭折，還有數十名嬰兒性命堪虞。以色列承諾將從這座嚴重受損的醫院撤離嬰兒。巴勒斯坦紅新月會昨宣布，位於加沙市的加沙第二大醫院聖城醫院（Al-Quds Hospital）亦因燃料耗盡而停止運作。醫護人員和救援組織周日警告，除非戰鬥暫停，否則患者將在這些受損的設施中死亡，「醫院將變停屍間」。

加沙最大醫院保溫箱缺電 3嬰亡

位於加沙市的希法醫院已成為以色列地面攻勢的目標，經常受到槍擊和轟炸。哈馬斯衛生官員表示，周日的一次攻擊摧毁了心臟科病房。加沙衛生部長布爾什告訴美國有線新聞網絡（CNN），希法醫院附近上周五晚間至翌日凌晨發生炮擊，導致為新生兒病房保溫箱供電的發電機停運，已令3名早產嬰兒去世。布爾什表示，由於希法醫院的新生嬰兒部再無氧氣供應，嬰兒在沒有保溫箱情况下手抱到仍有氧氣供應的手術室。以軍宣布，在希法醫院職員要求下，會協助將嬰兒撤出醫院。

路透社昨報道，希法醫院高級外科醫生莫哈拉拉蒂表示該院自上周五（10日）起持續受轟，大部分醫院職員和避難者已離開，但仍有500名病人。他說：「這完全是一個戰區。醫院裏的氣氛非常可怕。」

以軍昨日宣稱，平民可徒步或在希法等共3間醫院的救護車幫助下，通過其開放的「安全」通道離開，指希法醫院主管跟以軍高官對話數次，已獲告知可能的離開路線。布爾什較早時在希法醫院跟《華盛頓郵報》通話說，逃跑並不可行，因為「以軍從四方八面攻擊我們」。上周六醫院內空地有1.5萬名避難者；醫院周圍散落着數十具屍體，醫院職工也不能走近收屍。

（華盛頓郵報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

上 / 下一篇新聞