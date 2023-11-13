以稱准3醫院平民「安全離開」 被質疑無法實行

加沙最大醫院保溫箱缺電 3嬰亡

位於加沙市的希法醫院已成為以色列地面攻勢的目標，經常受到槍擊和轟炸。哈馬斯衛生官員表示，周日的一次攻擊摧毁了心臟科病房。加沙衛生部長布爾什告訴美國有線新聞網絡（CNN），希法醫院附近上周五晚間至翌日凌晨發生炮擊，導致為新生兒病房保溫箱供電的發電機停運，已令3名早產嬰兒去世。布爾什表示，由於希法醫院的新生嬰兒部再無氧氣供應，嬰兒在沒有保溫箱情况下手抱到仍有氧氣供應的手術室。以軍宣布，在希法醫院職員要求下，會協助將嬰兒撤出醫院。

路透社昨報道，希法醫院高級外科醫生莫哈拉拉蒂表示該院自上周五（10日）起持續受轟，大部分醫院職員和避難者已離開，但仍有500名病人。他說：「這完全是一個戰區。醫院裏的氣氛非常可怕。」

以軍昨日宣稱，平民可徒步或在希法等共3間醫院的救護車幫助下，通過其開放的「安全」通道離開，指希法醫院主管跟以軍高官對話數次，已獲告知可能的離開路線。布爾什較早時在希法醫院跟《華盛頓郵報》通話說，逃跑並不可行，因為「以軍從四方八面攻擊我們」。上周六醫院內空地有1.5萬名避難者；醫院周圍散落着數十具屍體，醫院職工也不能走近收屍。

（華盛頓郵報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）