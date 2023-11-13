「阿伊峰會」公報 懲以「乏力」顯分歧 以總理再稱戰後軍管加沙 跟拜登政府唱反調

在沙特主持下，阿盟與伊合組織原定分開兩日舉行峰會，最終歷史性合併峰會。會後公報表明「強烈」譴責「以色列侵略加沙，以及殖民佔領政府在侵略期間所犯下的戰爭罪行暨野蠻、殘忍和非人性的屠殺，並打壓受佔領西岸——包括東耶路撒冷的巴人」。對於以色列主張、歐美支持的「自衛」論述，峰會公報明確拒絕「將這場報復戰爭形容為自衛或以任何前提將其合理化，要求立即停止（戰爭）」以及任何將加沙跟西岸分離的提案，又強調以色列及區內其他國家「不會享有安全與和平，除非巴人享有安全與和平並重獲所有被剝奪的權利」。

授權7國外長代表爭取停戰

公報要求聯合國安理會通過「決定性且具有約束力的決議」來制止以色列對加沙的「侵略」，同時促請國際刑事法院調查「以色列所犯的戰爭罪行與反人道罪行」。公報還授權沙特、約旦、埃及、卡塔爾、土耳其、印尼和尼日利亞的外長代表特別峰會成員國「開展即時國際動作」來停止加沙戰爭和推動發表嚴肅、真實的政治進程，以達到長久和全面的和平。

然而，公報僅「呼籲」各國「停止出口武器、彈藥」予以色列，並沒有為制止戰事達成具法律約束力的一致行動。總部位於倫敦的《新阿拉伯人報》（New Arab）昨報道，正是阿盟內部4個「具影響力成員國」阻撓了採取具體措施，並提出內容含糊而毋須承諾執行的條款來取代。

以色列及其主要支持者美國在會議上受嚴厲抨擊，其他更針對性的方案包括禁止阿拉伯國家的美軍基地輸送武器和彈藥給以色列；凍結阿拉伯國家與以色列的外交、經濟、安全和軍事關係；對以色列及其盟友實行石油和經濟制裁，迫使以色列停止侵略；阿拉伯國家聯合禁止往返以色列航機使用領空；派遣聯合代表團向美國、歐洲、俄羅斯游說推動加沙停火。

沙特阿聯酋摩洛哥等被指反對「辣招」

然而，與會者未有達成共識。《新阿拉伯人報》報道，阿盟22個成員中，巴勒斯坦、敘利亞、阿爾及利亞、卡塔爾和黎巴嫩等11國贊成在最後聲明加入上述條款；至少4個國家就反對，另有國家棄權。《以色列時報》指反對者有沙特、阿聯酋、巴林、約旦、摩洛哥、埃及、蘇丹等9國。惟兩項報道皆未提及伊朗、土耳其等隸屬伊合組織的成員國投票情况。

在美國斡旋下，阿聯酋、巴林、摩洛哥於2020年跟以色列關係正常化。沙特則因以哈戰爭暫時擱置對以建交談判。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）