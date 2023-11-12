強調AI僅輔助 港醫療機構靠醫生決策把關

養和用AI計算中風者可救腦組織

養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長陳煥堂醫生表示，養和在2021年引入AI腦血管影像系統RapidAI，為全港首間於中風診斷及治療應用AI的醫療機構，若嚴重中風患者在病發3小時後送院，或在接受靜脈血栓溶解治療後未見改善，病人會被安排接受磁力共振或電腦掃描灌注造影，以確定血管阻塞位置，並利用RapidAI計算可挽救腦組織與壞死腦組織的數量和比例。他指出，中風治療分秒必爭，AI的最大優勢是能夠輔助放射科醫生準確快速地計算可挽救腦組織的數量和比例，最快10多分鐘內有報告，從而協助腦神經科及神經外科醫生判斷病人是否適合接受動脈血栓移除手術，讓中風治療不再局限於病發黃金3小時內。

聯合醫務AI程式實時監測 提醒求醫

香港聯合醫務集團正使用與香港科技大學合作研發的AI程式「為為」，它能長期實時監測使用者，在發現健康指數出現異常趨勢時適時給予建議，必要時會提醒用戶求醫。聯合醫務首席科技及策略高級總監李岳表示，「為為」會感應使用者的血糖、血壓、血氧及心跳水平等指數，結合數據分析和個人化療程目標，如果發現指數趨勢出現異常，「為為」會立即通知患者，並向醫護發出提示。此外，該機構亦引入胸部X光片輔助篩查AI系統DR-Sight，它能夠識別心胸部位多達19種病徵，如肺炎、肺結核、氣胸和胸腔積液等，可協助醫生迅速篩查病徵，標識病灶位置，並自動生成圖文報告。

中大AI分析眼底相 評估認知障礙

香港中文大學醫院行政總裁馮康表示，中大醫院2021年開院時已於輔助診斷、配藥和物流等範疇應用AI，包括透過拍攝「眼底相」以AI分析計算中風和認知障礙風險的「全自動視網膜圖像分析系統」（ARIA），以及亞洲首個適用於臨牀應用、以AI分析腦影像評估偵測早期認知障礙疾病的AccuBrain等。明德國際醫院則表示，該院採用AI支援一些影像診斷，例如於乳房X光造影檢查診斷女性乳癌時運用了AI技術，以顯示初步懷疑有異樣的地方，讓醫生查看X光片後決定是否需作進一步檢查。

對於利用AI會否造成風險，幾家機構異口同聲強調AI只屬輔助角色。聯合醫務的李岳承認，AI的數據庫是由大型數據集成和機器學習訓練出來，未必能夠因應病人的特殊狀况及需要而作出調節，如果單純依賴AI作臨牀應用會有一定風險，因此現階段在診症上依然需要醫生進行專業判斷。養和的陳煥堂亦指出，AI在醫療診斷中擔當輔助角色，醫生的專業判斷和臨牀經驗同樣重要，醫生一般會綜合AI的運算結果、病人的具體情况及其他臨牀資料等考慮，以作出最適合的治療方案。中大的馮康強調，醫院的AI系統主要用於決策支援，所有涉及診斷及治療的建議，包括藥物處方，均會由醫護人員根據病人個別情况逐一審視而作最終決定。

明報記者

（環球經緯）