以軍圍困阻人逃走 加沙最大醫院糧盡斷電

保溫箱內39名初生嬰兒瀕死亡

巴勒斯坦官員昨日表示，過去兩天至少6間擠滿傷者和避難者的醫院都被爆炸和槍擊殃及，其中希法醫院大樓被轟炸至少5次，有導彈曾落入難民安身的院子。半島電視台報道，以軍全面包圍希法醫院下，數以千計民眾完全被困於缺糧的醫院裏。加沙副衛生部長阿爾裡什（Dr. Youssef Abu Alreesh）表示：「沒有人能夠在醫院的院子內走動，除了無人機外以軍還在四方八面部署了狙擊手，幾分鐘前，一名工程人員被狙擊手開槍擊中，頸部中彈，全身癱瘓，眼看就要死了。」他又說院內有些家庭試圖離開，隨即在院外被射殺。網上發布了至少有兩段獲路透社核實的片段，顯示希法醫院在日間夜裏均有受襲，片中人包括兒童浴血慌張驚叫。救援組織無國界記者周六凌晨發表聲明，表示其成員報告說醫院遭受的襲擊愈益猛烈，婦孺等罹難倒地，醫院裏出現「災難情况」。希法醫院院長塞勒邁亞（Mohammad Abu Selmeyah）說：「以色列向加沙市的醫院開戰。」

以指哈馬斯醫院下隧道藏武器

以軍表示，希法遇襲是加沙的巴勒斯坦武裝分子發射的炮彈誤擊造成。以軍發言人赫克特（Richard Hecht）在簡報會稱軍隊沒有向醫院開火，除非「見到哈馬斯恐怖分子從醫院開火」。不過，政府發言人利維（Eylon Levy）說，哈馬斯的總部就在希法醫院地庫，那意味該設施將會喪失受保護地位，成為「合法攻擊目標」。以色列一直指控哈馬斯把武器等埋藏於醫院下的隧道網絡，但對方也一直否認。

另外，在納塞爾蘭提西（Nasser Rantissi）和古德斯（Al-Quds）兩間醫院外也有以軍坦克列陣包圍。在蘭提西醫院一名少女說：「雖然我們被叫即時離開醫院，可是紅十字會或任何人都不能保證平民可以安全離開出口。」納塞爾蘭提西醫院院長表示，他們請求過紅十字會協助疏散，但醫院外有坦克，無法離開。

聯合國安理會上周五再次就巴以局勢舉行緊急會議。世衛組織總幹事譚德塞在會上說，加沙10800多名被殺者中，近七成是婦孺，現平均每10分鐘有一名兒童死亡。

（路透社/法新社/半島電視台/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）