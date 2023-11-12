伊合組織阿盟峰會合併謀統一立場 伊朗總統籲跟以斷交施制裁 阿盟對強硬措施有保留

沙特外交部前晚宣布，針對加沙的特殊情况，經與阿盟和伊合組織諮商後，與會國認為原定分開兩天舉行的兩個峰會有必要合併舉行，以得出阿拉伯與伊斯蘭國家的「統一集體立場」。哈馬斯呼籲峰會的阿拉伯、穆斯林領袖做出「歷史性和決定性的決定」，向美國政府施壓，驅使以色列馬上停止「侵略」。

伊朗總統首踏足沙特 轟美幫兇

伊朗總統萊希昨天首次踏足沙特。他在大會上倡議伊斯蘭國家切斷與以色列的外交和經濟聯繫，包括實施石油和商品制裁。他又猛烈抨擊美國以財力和軍事支援以色列，指控「猶太復國主義政權的戰爭機器及其燃料，俱屬美國人」，美國政府是「這場罪行的指揮和主要幫兇」。伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，萊希目標是，伊斯蘭國家一起禁止以色列使用它們的領空，阻止美國從它們境內的軍事基地輸送武器往以色列。

萊希是繼2012年艾哈邁迪內賈德後，第一個參加伊合組織會議的伊朗總統。因應伊朗支持哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝，使之成為加沙戰爭可能擴大的擔憂焦點。他在德黑蘭啟程前就把地區戰事擴大威脅，歸咎於美國對以色列的堅定支持。

敘主斷交 阿聯酋傾向維持關係

其他與會領袖，包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、埃及總統塞西、土耳其總統埃爾多安、今年5月獲准回歸阿盟的敘利亞總統巴沙爾。巴沙爾發言時也主張巴林、阿聯酋等近年與以色列交好的國家，與以色列斷交。不過，路透社、法新社昨引述外交消息人士說，阿盟成員國之間意見分歧。阿爾及利亞、黎巴嫩為首的一些國家主張跟以色列斷絕所有外交關係，切斷石油供應；與以色列建交的國家如巴林等，則強調需要維持跟以色列政府溝通的渠道。路透社引述阿聯酋4名熟悉政府政策的消息人士報道，阿聯酋傾向繼續與以色列保持外交關係，一方面對以色列維持一定影響力，另一方面保障本國利益。

沙特分析家阿爾加斯安（Aziz Alghashian）稱，今次大會不僅關乎以巴，還關乎給以色列撐腰的美國和西方，統一的「外交陣線」將產生「來自阿拉伯和穆斯林國家的外交壓力」。

以哈戰爭爆發逾一個月，巴勒斯坦官員說累計造成加沙11,078人身亡，當中四成是兒童。拜登政府支持以色列對加沙展開毁滅性軍事行動，掀起了中東的反美情緒。美國有線新聞網絡上周四報道，美國駐阿拉伯國家的外交官員已紛紛嚴厲警告華府，例如美國駐阿曼大使館上周三的電文指出，事態令他們在收集情報上「輸得很慘」。另一外交電文還表示，美國在「喪失阿拉伯社會一整代人支持」。

（法新社/路透社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）