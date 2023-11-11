以指巴人記者「同謀」 西方傳媒否認預知突襲

以色列總理辦公室周四表示，受聘於這4家機構的6名駐加沙記者拍攝到哈馬斯突襲，「似乎預知突襲計劃」，形容是「反人類罪行同謀」，行為違職業操守。以色列政府指控源於一個多年來質疑國際傳媒在以巴事務上針對以色列的非政府組織HonestReporting。該組織周三發文點名質疑突襲當天發布照片、短片的6名自由身攝記，在國際著名傳媒批准下、知情下滲透於哈馬斯而能夠身處現場。

路透社周四否認預知襲擊或在哈馬斯安插記者。其聲明表示所刊發照片攝於哈馬斯向以色列南部開火後兩個小時，表示當天早上身處邊境的駐加沙自由身記者獲取照片，而事前與那兩名記者「沒有關係」。《紐時》表示，攝記馬蘇德在突襲當天尚未為該報工作，但之後的作品經該報審查證明「他在重大新聞事件發生期間盡了攝記本份」。

國際組織轟抹黑危及前線記者

美聯社表明事前不知突襲，「從任何自由身記者獲得首批照片皆攝於襲擊開始後逾1小時」。CNN與美聯社在沒解釋下表示中止了與埃斯萊阿赫的合作。

美國著名傳媒教育機構Poynter Institute資深副主席麥克布賴德（Kelly McBride）等一些傳媒專家和CPJ等新聞組織指出，記者只是盡工作本份，企圖抹黑、刑事定罪等未經查證指控，將置記者於更大危險。

（以色列亞特新聞/VOA/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）