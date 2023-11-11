明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

阿拉伯國急辦兩峰會定調立場 伊朗赴會受關注

【明報專訊】憂慮以色列與哈馬斯戰爭有外溢之虞，沙特阿拉伯今（11日）起兩天分別主持阿拉伯聯盟（Arab League，簡稱阿盟）和伊斯蘭合作組織（OIC，簡稱伊合組織）兩場緊急峰會，前者將定調阿拉伯國家對這場戰爭的立場，後者有作為哈馬斯、也門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨援助國的伊朗罕有赴會，德黑蘭立場備受關注。

根據沙特外交部周二的聲明，兩場峰會都在首都利雅得舉行，討論以哈戰爭及其引起的人道影響。阿盟成員國外周四（9日）率先在利雅得舉行預備會議。阿盟助理秘書長扎基（Hossam Zaki）表示，周六的峰會將展示「阿拉伯人怎樣在國際舞台採取行動制止侵略，支援巴勒斯坦及其人民，譴責以色列佔領，及要以色列對其所犯罪行負責」。

明天伊合組織峰會與會者包括伊朗總統萊希，將是伊朗與沙特經中國斡旋於3月恢復雙邊關係後，萊希首次訪問沙特。萊希與沙特王儲穆罕默德於10月12日的首次通話，均異口同聲支持巴勒斯坦。伊朗國家通訊社IRNA表示，他們討論了「結束針對巴勒斯旦戰爭罪行的需要」。穆罕默德在峰會前夕譴責以軍在加沙的行為，「譴責加沙面臨的軍事侵略、針對平民目標，以及以色列佔領軍持續違反國際人道法的行為」。他呼籲結束這場戰爭。

專家：阿盟定框架逼停戰才算成功

兩場峰會可能標誌高調外交攻勢之開始。沙特的分析師表示，儘管目前還不清楚阿盟將如何影響戰局，但認為阿盟最好不要流於發聲明譴責對加沙平民的攻擊。沙特分析家烏蓋利（Sulaiman al-Oqaily）認為，阿盟峰會能制定框架迫使以色列停戰，才算成功，指出目前當務之急是止戰。

峰會東道主沙特是傳統巴勒斯坦捍衛者，對巴勒斯坦的人命傷亡感到憤怒，也擔心戰事升級可能破壞地區穩定，妨礙沙特擺脫依重石油輸出的經濟轉型和2030年願景改革活動。同時，沙特亦對與以色列關係正常化感興趣，縱然一名熟悉沙特思維的官員上月中旬告訴法新社，與以色列的正常化談判已經暫停。

英國智庫皇家國際事務研究所的中東與北非項目專家法赫魯（Elham Fakhro）周四在AGSIW一個討論會上表示，沙特與2020年跟以色列復交的阿聯酋、巴林，「非常擔心」會成為「伊朗代理人」哈馬斯、真主黨、胡塞武裝為報復以色列和美國的攻擊目標。

（法新社/VOA）

（以色列-哈馬斯戰爭）

上 / 下一篇新聞