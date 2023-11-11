阿拉伯國急辦兩峰會定調立場 伊朗赴會受關注

根據沙特外交部周二的聲明，兩場峰會都在首都利雅得舉行，討論以哈戰爭及其引起的人道影響。阿盟成員國外周四（9日）率先在利雅得舉行預備會議。阿盟助理秘書長扎基（Hossam Zaki）表示，周六的峰會將展示「阿拉伯人怎樣在國際舞台採取行動制止侵略，支援巴勒斯坦及其人民，譴責以色列佔領，及要以色列對其所犯罪行負責」。

明天伊合組織峰會與會者包括伊朗總統萊希，將是伊朗與沙特經中國斡旋於3月恢復雙邊關係後，萊希首次訪問沙特。萊希與沙特王儲穆罕默德於10月12日的首次通話，均異口同聲支持巴勒斯坦。伊朗國家通訊社IRNA表示，他們討論了「結束針對巴勒斯旦戰爭罪行的需要」。穆罕默德在峰會前夕譴責以軍在加沙的行為，「譴責加沙面臨的軍事侵略、針對平民目標，以及以色列佔領軍持續違反國際人道法的行為」。他呼籲結束這場戰爭。

專家：阿盟定框架逼停戰才算成功

兩場峰會可能標誌高調外交攻勢之開始。沙特的分析師表示，儘管目前還不清楚阿盟將如何影響戰局，但認為阿盟最好不要流於發聲明譴責對加沙平民的攻擊。沙特分析家烏蓋利（Sulaiman al-Oqaily）認為，阿盟峰會能制定框架迫使以色列停戰，才算成功，指出目前當務之急是止戰。

峰會東道主沙特是傳統巴勒斯坦捍衛者，對巴勒斯坦的人命傷亡感到憤怒，也擔心戰事升級可能破壞地區穩定，妨礙沙特擺脫依重石油輸出的經濟轉型和2030年願景改革活動。同時，沙特亦對與以色列關係正常化感興趣，縱然一名熟悉沙特思維的官員上月中旬告訴法新社，與以色列的正常化談判已經暫停。

英國智庫皇家國際事務研究所的中東與北非項目專家法赫魯（Elham Fakhro）周四在AGSIW一個討論會上表示，沙特與2020年跟以色列復交的阿聯酋、巴林，「非常擔心」會成為「伊朗代理人」哈馬斯、真主黨、胡塞武裝為報復以色列和美國的攻擊目標。

（法新社/VOA）

（以色列-哈馬斯戰爭）