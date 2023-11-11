以總理：戰後不求佔領或統治加沙 最大醫院再遭空襲 哈馬斯稱13死

以稱須可靠部隊入加沙應對威脅

內塔尼亞胡接受美國霍士新聞訪問時表示，以色列不尋求征服、佔領、管治加沙，而加沙需要一個文人政府，但以色列要確保像10月7日的襲擊不會重演。他說：「因此我們須有一支可靠的部隊，如有必要將到加沙並殺死施襲者。這將防止類似哈馬斯的組織再現。」他又指戰事結束後要看到加沙非軍事化、去激進化及重建。

哈馬斯在2007年從巴勒斯坦自治政府手中奪去加沙的控制權。美國官員曾表示，現有限度管治約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，應在戰後恢復管治加沙。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯及其他高層稱，自治政府重返加沙需有要政治解決方案，結束以色列對1967年中東戰爭所奪土地的佔領。

巴勒斯坦自治政府總理什塔耶（Mohammad Shtayyeh）本周向美國公共廣播機構PBS表示，自治政府不會「坐在以色列的坦克」重返加沙；他周四接受France24訪問時亦指，以色列尋求消滅哈馬斯的目標不可能實現：「哈馬斯是個想法，不僅是在加沙的軍事結構或組織。哈馬斯在約旦河西岸、黎巴嫩和敘利亞，哈馬斯領導層在卡塔爾及世界各地。所以說目標是消滅哈馬斯——這完全不可能發生。」

以雖允每天暫停 仍持續炸平民設施

另一方面，以色列雖然表示願意每天停火4小時讓平民撤走，但以軍仍持續轟炸加沙平民設施。加沙衛生部發言人齊德拉向半島電視台表示，以軍周五空襲當地數間醫院並造成死傷。哈馬斯當局表示希法醫院受攻擊，造成13死數十傷。齊德拉又指納斯爾兒童醫院和蘭提西兒科醫院亦受直接空襲及轟炸。法新社昨引述希法醫院院長報道，加沙市一所學校遭空襲，50人死亡。《紐約時報》報道，過去兩周以軍多次轟炸加沙的醫院和學校等有數以千計平民居住的避難所（見部分例子見圖），亦有多個難民營受襲，數以百計平民死亡。

另外，有以軍裝甲車周四駛至約旦河西岸城鎮杰寧（Jenin）行動，與持步槍及管狀炸彈的巴人槍手交戰，巴勒斯坦衛生部指最少14人死亡，聯合國紀錄顯示這是2005年以來西岸最致命的一次襲擊。巴人衛生部又指西岸另有地方亦有4人死亡，令以哈戰爭以來西岸死於以軍炮火的巴人增至逾180名。

加沙衛生部昨稱，以哈戰爭以來已造成當地11,078人死亡，當中包括4506名兒童。美國國務卿布林肯昨就大量加沙平民死亡提出直接譴責，稱「太多巴人被殺了」，過去數周有太多人受苦，稱有更多事情可做，令巴人平民傷害減到最少。

布林肯譴責：太多巴人被殺了

《紐約時報》報道，以軍行動持續之際，有美國官員本周稱，在觸怒區內的阿拉伯人前，以軍在加沙執行軍事任務的時間有限。官員相信以軍行動拖得愈長，衝突演變成廣泛戰爭的風險愈高。官員又指，美國等國對平民傷亡不斷上升的不滿，亦影響以色列消滅哈馬斯的目標。

（路透社/紐約時報/BBC/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）