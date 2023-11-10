青年減雙失增 韓出招誘出山

多因薪酬工作條件不合意

韓國僱傭勞動部7月數據顯示，該國「不工作、不上學」的「雙失」青年約有40萬人，最多是15至25歲。國家統計廳6月數據顯示，20歲至29歲人口615.5萬，連續第22個月減少，今年較去年減少19.6萬，可是這年齡層無所事事的人數卻在一年間增加3.6萬，共35.7萬人。分析顯示，大多數不就業青年因為「沒有合意薪酬和工作條件」，其次是教育、技術和經驗不足，第三是沒有符合其專攻科目與履歷的職位。

建國大學人事管理教授尹東烈（譯音）表示，一些年輕人除非能在他們渴望的公司或職位工作，否則寧願不做。議員金泰熙歸結現象認為，青年關心薪津同時，講求工作與生活平衡。一個勞工人權組織在上月調查的結果就顯示，81.2%受訪者主張每周工時為48至52個小時。

應聘製造業核心空缺 1萬元補助金

政府關注「有工無人做」影響國家勞動力，計劃出招吸引年輕人「出山」。僱傭勞動部長李正植9月表示，韓國職位空缺已增至20萬個。其部門計劃對應聘製造業核心行業空缺的青年，提供200萬韓圜（約1.1萬港元）補助金。

（Newsis/YTN）

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