日做12小時周休3天 韓「4組2班」成風 放假日數增助平衡生活 青年喜愛中年反對

4組職員早晚兩更 兩組上班兩組放假

所謂「4組2班」，是指工作天分為早晚2個時段，每更工時由傳統的8個小時延長至12個小時，職員分為4組，交替着每日都有2組分早更、夜更上班，2組放假。如此，他們休假相隔日子會縮短，例如每上班2天便放假2天，或者連續3天上班後放3天假，之後一直循環，換言之每星期不再固定某日例休。此工作模式近年愈來愈受韓國ZX世代（即20來、30餘歲人士）歡迎，原因是青年普遍追求工作與生活平衡，希望有更多工餘時間，改善生活品質。

在韓國，首個實行「4組2班」的企業是1998年Yuhan Kimberly。當年遭遇金融風暴，該間紙巾、尿片、衛生巾生產商捨裁員而取此上班制，員工因而有了再接受教育自我增值的餘裕。於2011年行此制的浦項鋼鐵表示，員工一年放假日數由103日大增至190.5天，職員改制後增加了利用假期去旅行、尋找興趣活動或進修，職員競爭力因而提升。SK Innovation的蔚山廠房試行2日工作2日例假1年後，發現員工對工作的投入程度增加，個人的生理規律變穩定等好處，故於今年2月起正式實施。

LG Display去年12月率顯示屏製造業者之先，由本來實行一日早、午、晚3班的「4組3班」改為4組2班，每工作3天便放假3天。現代製鐵的工場全都3月起採用「4組2班」。LG化學旗下的全羅南道麗水工廠、羅州工廠、忠清南道的大山工廠，就由9月3日起試行「4組2班」一年。其他製造業企業如S-OIL、SK Siltron、GS Caltex 、HD Hyundai Oilbank等，亦採用或試行這套制度。

制度需大量熟手 中老年體力未必適應

不過，實施這套制度的首要條件是需要有大量熟練人手，故此，迄今積極改制的企業傾向於僱員眾多的石油、化學等生產業。諸如半導體等大部分行業，本身人力不足，倘遷就改制增聘人手將增加成本。對於境况更惡劣的中小企，改制更是遙不可及。另外，每日工時延長也會影響集中力和精神，可能會造成工作失誤甚至意外。例如，韓國鐵道公社在2020年起試行4組2更制後，所涉事故扭轉了過去10年跌勢，2021年48宗，去年增至66宗。年紀較大的員工也傾向反對。Hanwha Solutions麗水廠房的工會表決，因高年資員工對上班日子長工時「有很大負擔」，令反對票高達48%，導致改制告吹。

東國大學企管系教授李永勉表示，年輕人偏好4組2班制，因為要他們長時間工作不難，可中老年人體力欠奉，未必能適應，所以主張企業考慮不同職種和工作條件來施行。中央大學社會學系教授李秉勳（譯音）指出，每人的集中力都有上限，長時間工作有可能導致生產力減少、意外增加，他主張縮減工時和彈性工作。

（News1/韓國今日亞洲/韓國產業經濟新聞/韓聯社）

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