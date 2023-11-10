以國人質生死未卜 有受訪者稱7親友被擄

來自北部城市卡梅爾（Carmiel）的25歲男子克里沃（Roni Krivoi）在哈馬斯突襲以國南部雷伊姆一場音樂節時被擄，其兄伊戈爾（Igor Krivoi）周一向本報稱，克里沃原參與該活動的音訊工程，當日最初還能對外聯絡，及後失聯，直至10月12日收到以軍通知其弟被擄，生死未卜。

另外3名以色列人周四受訪，他們的家人都在南部社區尼爾奧茲（Nir Oz）被哈馬斯擄走，該社區人口有約400，受襲當日就有四分之一居民被殺或擄走。阿達爾（Adva Adar）稱其一名表親及85歲祖母被擄，而後者需長期服藥，阿洛尼（Moran Aloni）有7名親人被擄，包括兩名姊妹、3名外甥女及其中1名姊妹的丈夫。至於凱謝特（Eylon Keshet）亦有表親一家四口被擄，包括1名現10個月大孩子；凱謝特稱小孩在任何情况下都不應成為談判籌碼。

哈馬斯曾稱以軍空襲造成人質死亡，伊戈爾一方面稱相信以軍掌握攻擊目標的準確情報，一方面認為需盡快救人質。阿達爾和阿洛尼呼籲多國發揮影響力，協助讓人質獲釋。

伊戈爾盼戰後以巴能展開和談達成協議，但不能有來自哈馬斯的人參與其中，然後以巴平民就能再次對話，其他議題亦能逐步推進。阿達爾稱首要是家人獲釋回家，否則和平無從談起。

明報記者

（以色列-哈馬斯戰爭）