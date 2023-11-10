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以國人質生死未卜 有受訪者稱7親友被擄

【明報專訊】巴人武裝哈馬斯10月7日對以色列多個地點發動突襲，造成1400人死亡，另有約240人在住所、社區等地被擄走，至今生死未明。以色列駐港澳總領事館本周安排數名有親人被哈馬斯擄走的以色列人接受本港傳媒訪問。有受訪者稱7名親人被擄走。他們呼籲多國協助讓人質獲釋。

來自北部城市卡梅爾（Carmiel）的25歲男子克里沃（Roni Krivoi）在哈馬斯突襲以國南部雷伊姆一場音樂節時被擄，其兄伊戈爾（Igor Krivoi）周一向本報稱，克里沃原參與該活動的音訊工程，當日最初還能對外聯絡，及後失聯，直至10月12日收到以軍通知其弟被擄，生死未卜。

另外3名以色列人周四受訪，他們的家人都在南部社區尼爾奧茲（Nir Oz）被哈馬斯擄走，該社區人口有約400，受襲當日就有四分之一居民被殺或擄走。阿達爾（Adva Adar）稱其一名表親及85歲祖母被擄，而後者需長期服藥，阿洛尼（Moran Aloni）有7名親人被擄，包括兩名姊妹、3名外甥女及其中1名姊妹的丈夫。至於凱謝特（Eylon Keshet）亦有表親一家四口被擄，包括1名現10個月大孩子；凱謝特稱小孩在任何情况下都不應成為談判籌碼。

哈馬斯曾稱以軍空襲造成人質死亡，伊戈爾一方面稱相信以軍掌握攻擊目標的準確情報，一方面認為需盡快救人質。阿達爾和阿洛尼呼籲多國發揮影響力，協助讓人質獲釋。

伊戈爾盼戰後以巴能展開和談達成協議，但不能有來自哈馬斯的人參與其中，然後以巴平民就能再次對話，其他議題亦能逐步推進。阿達爾稱首要是家人獲釋回家，否則和平無從談起。

明報記者

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 哈馬斯 巴勒斯坦 以色列

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