美：以軍每日暫停4小時 傑哈德：擬再放兩人質

伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）武裝派系聖城旅隨即宣布，出於人道主義和醫療理由，準備好釋放兩名以色列人質，包括一名女子和一名男孩，前提是恰當措施獲履行。

以色列軍隊和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在加沙北部激烈近身戰鬥，以軍昨稱激戰10小時後佔據加沙北部一個哈馬斯據點。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）周三指當日有約5萬加沙居民遷往南部，並指哈馬斯已失去加沙北部的控制權。

以色列國防軍（IDF）昨在在X發文，稱經過「在地面和地下隧道的戰鬥」，已接管哈馬斯在加沙北部賈巴利亞一個前哨基地。他們表示戰鬥持續10小時，其間「消除了恐怖分子，繳獲許多武器，發現恐怖分子的地道豎井，其中一個位於幼兒園附近，通向廣泛地道網絡」。加沙居民昨說，以軍逼近位於加沙市的加沙最大醫院希法醫院（Al Shifa）和聖城醫院（Al-Quds）。以色列指哈馬斯在那裏設有指揮中心，而數千名巴勒斯坦人在以軍空襲下逃到那裏避難。加沙內政府周三稱，以軍空襲加沙北部賈巴利亞難民營一間醫院附近的一座房屋，釀19死。

哈加里稱以軍戰鬥工兵用爆炸裝置破壞哈馬斯的地道網絡，至今已摧毁130個地道豎井。路透社引述哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）消息人士指，以色列坦克受到哈馬斯分子用地道伏擊的抵抗。

加沙北部民眾近日往南撤離的人數不斷增加，聯合國稱周日有2000人，在以色列給予4小時撤離時間的周二當天增至1.5萬人；以色列周三將撤離時間延長至5小時，並指約5萬加沙居民經撤離走廊離開。

美軍周三空襲敘利亞東部一個武器儲存庫，是數周來第二次空襲行動；國防部稱該設施為伊朗革命衛隊及其附屬組織所用。防長奧斯汀在聲明指攻擊美軍的行為須停止，並表示伊朗的代理人繼續攻擊美軍，他們將毫不猶豫地採取進一步必要措施保護美軍。隨着緊張局勢加劇，在伊拉克和敘利亞的美軍及其聯軍10月起受到伊朗所支持組織的最少40次攻擊。

（CNN/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）