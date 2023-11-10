戰後加沙願景 美：應巴人政府管治 藍圖與以色列分歧 分析：阿巴斯民望低難取代哈馬斯

【明報專訊】縱使以色列與哈馬斯的戰爭持續，但美國國務卿布林肯周三（8日）公開提出迄今最清晰的戰後加沙願景圖，主張加沙未來應與西岸統一，由巴勒斯坦自治政府管治，且不可強迫巴人遷出加沙，被視為駁斥以色列總理內塔尼亞胡日前宣稱要無限期負起加沙全面安全責任的言論。不過分析指出，拜登政府勾勒出的加沙未來明顯與以色列想法有分歧，且由阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府不得民心及欠公信力，要重振該政府取代哈馬斯管治加沙並非易事。
布林肯周三在東京出席七國集團（G7）外長會議後，提出戰後加沙藍圖，稱以色列及其盟友需要開始為加沙的持久和平創造條件，強調「巴人的聲音和心願必須置於加沙危機後的管治核心」，加沙與西岸也要統一於巴勒斯坦自治政府之下，還要設立重建加沙的可持續機制，以及讓以巴人民可在各自空間內毗鄰生活且享有同等安全、自由、機會和尊嚴。
美卿提5「不」 認戰後需過渡期
布林肯也就加沙未來提出關鍵的5「不」，包括戰後不得重佔加沙、不能強迫巴人遷移、不得利用加沙作為恐怖主義平台、不可試圖封鎖或圍困加沙、不可縮減加沙領土。他重申美國反對以色列重佔加沙，但承認戰後可能需要「過渡期」，這段期間要有機制確保加沙安全，暗示以色列或可發揮一定作用。
儘管美以主要官員認為以色列不應重佔加沙，但布林肯的最新言論反映出由誰行使加沙的政治、經濟和安全權，美以的意見並不一致。以色列外長科恩周二表示，以色列考慮把管理加沙的責任交給一個國際聯盟，該聯盟成員包括美國、歐盟和穆斯林國家，或是移交給加沙的政治領袖。
美國提出的加沙願景，除了以色列是否首肯，要恢復讓巴勒斯坦自治政府管治加沙也非易事。87歲的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯民望極低，許多巴人認為他貪腐、自治政府專制且向以色列屈膝。在阿巴斯政府推遲選舉、10多年來對巴人議會停運袖手旁觀後，美國也與阿巴斯的關係每况愈下。華府智庫中東研究所政策副總裁卡圖里斯（Brian Katulis）表示，由於許多巴人反對阿巴斯的領導，故其一選擇是巴勒斯坦解放組織（PLO）召開大會選出新領導層。巴勒斯坦在管治上有任何重大改革，需要得到關鍵的阿拉伯國家支持。
阿巴斯拒談戰後管治 「今日比明日重要」
迄今巴人自治政府拒絕就戰後如何管理加沙作任何正式討論，堅持現時最迫切是先停火。阿巴斯顧問哈巴什（Mahmoud Habbash）表示，布林肯周一在拉姆安拉會晤阿巴斯時，要求討論加沙戰後管治問題，遭到對方拒絕，當時阿巴斯對布林肯說：「今日比明日重要。」他又就以色列攻打加沙怪罪美國，「美國是唯一能指示以色列停止侵略的一方」。不過哈巴什表示，巴勒斯坦自治政府希望今後能參與加沙事務，強調「我們沒有離開加沙」。
哈馬斯拒絕接受美以提出戰後治理加沙的計劃，該組織發言人卡努阿（Abdul-Latif al-Qanoua）周三在Telegram稱，巴人不允許其他人決定他們的命運，「管理加沙或我們領土任何部分，都是巴勒斯坦人事務，任何力量都無法改變現况或強加其意願」。
分析指出，拜登政府的以巴和平藍圖困難之處，還在於有賴以色列政府能與巴勒斯坦自治政府達成協議，但無論哈馬斯還是自治政府，都拒絕與當前的內塔尼亞胡極右翼政府打交道，必須等以色列出現願與巴人合作規劃加沙未來的新政府，才可能出現轉圜。
聯國專員批以哈均犯戰爭罪 籲停火
聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）周三在加沙接壤埃及的拉法口岸稱，巴人武裝組織上月7日所犯暴行令人髮指，跟扣押人質同樣都是戰爭罪行，至於以色列對巴勒斯坦平民的集體懲罰及非法強行撤離亦是戰爭罪，呼籲立即停火。
（紐約時報/金融時報/華爾街日報/中央社）