戰後加沙願景 美：應巴人政府管治 藍圖與以色列分歧 分析：阿巴斯民望低難取代哈馬斯

布林肯周三在東京出席七國集團（G7）外長會議後，提出戰後加沙藍圖，稱以色列及其盟友需要開始為加沙的持久和平創造條件，強調「巴人的聲音和心願必須置於加沙危機後的管治核心」，加沙與西岸也要統一於巴勒斯坦自治政府之下，還要設立重建加沙的可持續機制，以及讓以巴人民可在各自空間內毗鄰生活且享有同等安全、自由、機會和尊嚴。

美卿提5「不」 認戰後需過渡期

布林肯也就加沙未來提出關鍵的5「不」，包括戰後不得重佔加沙、不能強迫巴人遷移、不得利用加沙作為恐怖主義平台、不可試圖封鎖或圍困加沙、不可縮減加沙領土。他重申美國反對以色列重佔加沙，但承認戰後可能需要「過渡期」，這段期間要有機制確保加沙安全，暗示以色列或可發揮一定作用。

儘管美以主要官員認為以色列不應重佔加沙，但布林肯的最新言論反映出由誰行使加沙的政治、經濟和安全權，美以的意見並不一致。以色列外長科恩周二表示，以色列考慮把管理加沙的責任交給一個國際聯盟，該聯盟成員包括美國、歐盟和穆斯林國家，或是移交給加沙的政治領袖。

美國提出的加沙願景，除了以色列是否首肯，要恢復讓巴勒斯坦自治政府管治加沙也非易事。87歲的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯民望極低，許多巴人認為他貪腐、自治政府專制且向以色列屈膝。在阿巴斯政府推遲選舉、10多年來對巴人議會停運袖手旁觀後，美國也與阿巴斯的關係每况愈下。華府智庫中東研究所政策副總裁卡圖里斯（Brian Katulis）表示，由於許多巴人反對阿巴斯的領導，故其一選擇是巴勒斯坦解放組織（PLO）召開大會選出新領導層。巴勒斯坦在管治上有任何重大改革，需要得到關鍵的阿拉伯國家支持。

阿巴斯拒談戰後管治 「今日比明日重要」

迄今巴人自治政府拒絕就戰後如何管理加沙作任何正式討論，堅持現時最迫切是先停火。阿巴斯顧問哈巴什（Mahmoud Habbash）表示，布林肯周一在拉姆安拉會晤阿巴斯時，要求討論加沙戰後管治問題，遭到對方拒絕，當時阿巴斯對布林肯說：「今日比明日重要。」他又就以色列攻打加沙怪罪美國，「美國是唯一能指示以色列停止侵略的一方」。不過哈巴什表示，巴勒斯坦自治政府希望今後能參與加沙事務，強調「我們沒有離開加沙」。

哈馬斯拒絕接受美以提出戰後治理加沙的計劃，該組織發言人卡努阿（Abdul-Latif al-Qanoua）周三在Telegram稱，巴人不允許其他人決定他們的命運，「管理加沙或我們領土任何部分，都是巴勒斯坦人事務，任何力量都無法改變現况或強加其意願」。

分析指出，拜登政府的以巴和平藍圖困難之處，還在於有賴以色列政府能與巴勒斯坦自治政府達成協議，但無論哈馬斯還是自治政府，都拒絕與當前的內塔尼亞胡極右翼政府打交道，必須等以色列出現願與巴人合作規劃加沙未來的新政府，才可能出現轉圜。

聯國專員批以哈均犯戰爭罪 籲停火

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）周三在加沙接壤埃及的拉法口岸稱，巴人武裝組織上月7日所犯暴行令人髮指，跟扣押人質同樣都是戰爭罪行，至於以色列對巴勒斯坦平民的集體懲罰及非法強行撤離亦是戰爭罪，呼籲立即停火。

（紐約時報/金融時報/華爾街日報/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）