烏克蘭獲准啟入歐談判 須先滿足條件 摩爾多瓦波黑同有份

歐盟委員會昨說，一旦基輔滿足加強反貪、保障少數民族利益等條件，將正式啓動談判。歐盟委員會對摩爾多瓦和波黑提出類似建議，主席馮德萊恩稱將在明年3月交代進展，確定談判正式開始日期前，烏克蘭和摩爾多瓦應完成進一步改革。

賦格魯吉亞候選國地位

歐盟委員會表示，如格魯吉亞採取更多改革並滿足歐盟所有條件，將給予格魯吉亞候選國地位。

歐盟昨發表全長1200頁的報告，指烏克蘭和摩爾多瓦在推動司法治理、貪腐、經濟、傳媒獨立及少數社群權利等方面，與歐盟進展一致。去年2月俄軍侵烏後，烏克蘭及摩爾多瓦先後申請加入歐盟，同年6月取得候選成員國資格。今年6月，歐盟委員會發表中期報告，概述兩國申請進度，指烏克蘭7個需要改革的項目中已完成2個，另外5項進展良好；摩爾多瓦9個改革項目已完成3個，其餘亦有一定進展。

發表千頁報告 交代10國入歐進展

澤連斯基昨對歐盟委員會的建議表示歡迎，在社交平台Telegram說：「無論是為了保護歐洲價值觀，還是我們在戰火中仍守信發展國家機構，烏克蘭人民都應獲得入歐談判機會。」

摩爾多瓦總統桑杜昨在X表示：「摩爾多瓦將堅持不懈，朝成為歐盟成員國的目標努力」。格魯吉亞總統祖拉比什維利歡迎歐盟建議賦予該國候選成員國地位，替格魯吉亞人民感到高興。

今次報告亦會交代另外7個等候入歐國家的進展，包括土耳其。土耳其自1999年來一直是歐盟候選成員國，並於2004年獲批啟動「入歐」談判，但進展不大。歐盟指摘土耳其的民主和法治退步，特別是2016年政變失敗後，鎮壓政變支持者和反政府人士。

（衛報/法新社/中央社）