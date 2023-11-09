美反對戰後佔加沙 以國否認欲接管

內塔尼亞胡周一向美國廣播公司（ABC）表示，以色列在戰後應無限期承擔加沙總體安全責任，「當這種安全責任不在我們身上的時候，我們面對的就是哈馬斯恐怖活動以無法想像的規模爆發」。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周二表示，美國和以色列討論過加沙之後的路向。他說：「總統仍然認為，以色列軍隊重新佔領加沙是不好的。這對以色列不利，這對以色列人民不利。」美國國務卿布林肯昨在東京出席七國集團（G7）外長會議後向記者表示，以色列不應在戰後重佔加沙。

以色列防長加蘭特周二被記者問到戰後誰管治加沙時說：「我可以向你說誰不會管治。不會是哈馬斯，不會是以色列，其他都有可能。」

網媒：拜登促暫停3日換放人 以總理拒絕

哈馬斯周二發表聲明，稱準備釋放12名外國人質，但因以軍空襲和地面行動而無法實現。美國網媒Axios周二引述美國和以色列官員報道，拜登周一敦促內塔尼亞胡同意暫停攻擊3天，以確保部分人質獲釋。報道稱，美國、以色列、卡塔爾正討論一項提議，包括讓哈馬斯釋放10至15名人質，並利用這3天來核實所有人質的身份，並交出一份人質名單。不過，美以官員透露，內塔尼亞胡回應稱不相信哈馬斯的意圖，以色列官員指內塔尼亞胡認為不需要3天這麼長的時間來釋放這麼少的人質。

以色列前總理奧爾默特（Ehud Olmert）周二接受《日經亞洲》訪問時表示，以哈戰爭結束後，應該由一支美國和歐洲北約盟友為首的國際部隊負責重建加沙，並要避免當地出現權力真空和表明致力促成「兩國方案」。

（紐約時報/新華社/日經亞洲）

（以色列-哈馬斯戰爭）