美反對戰後佔加沙 以國否認欲接管

【明報專訊】美國白宮周二（7日）表明反對以色列在以哈戰爭結束後佔領加沙，相信是回應前一天以色列總理內塔尼亞胡在接受美媒訪問時提到戰後以色列將「無限期負起加沙全面安全責任」的說法。以色列官員隨後澄清，戰後加沙不會由以色列或哈馬斯管治。另外，有網媒透露美國、以色列和卡塔爾曾研究以軍「暫停」攻勢3天，以換取哈馬斯釋放部分人質，但被內塔尼亞胡拒絕。
內塔尼亞胡周一向美國廣播公司（ABC）表示，以色列在戰後應無限期承擔加沙總體安全責任，「當這種安全責任不在我們身上的時候，我們面對的就是哈馬斯恐怖活動以無法想像的規模爆發」。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周二表示，美國和以色列討論過加沙之後的路向。他說：「總統仍然認為，以色列軍隊重新佔領加沙是不好的。這對以色列不利，這對以色列人民不利。」美國國務卿布林肯昨在東京出席七國集團（G7）外長會議後向記者表示，以色列不應在戰後重佔加沙。
以色列防長加蘭特周二被記者問到戰後誰管治加沙時說：「我可以向你說誰不會管治。不會是哈馬斯，不會是以色列，其他都有可能。」
網媒：拜登促暫停3日換放人 以總理拒絕
哈馬斯周二發表聲明，稱準備釋放12名外國人質，但因以軍空襲和地面行動而無法實現。美國網媒Axios周二引述美國和以色列官員報道，拜登周一敦促內塔尼亞胡同意暫停攻擊3天，以確保部分人質獲釋。報道稱，美國、以色列、卡塔爾正討論一項提議，包括讓哈馬斯釋放10至15名人質，並利用這3天來核實所有人質的身份，並交出一份人質名單。不過，美以官員透露，內塔尼亞胡回應稱不相信哈馬斯的意圖，以色列官員指內塔尼亞胡認為不需要3天這麼長的時間來釋放這麼少的人質。
以色列前總理奧爾默特（Ehud Olmert）周二接受《日經亞洲》訪問時表示，以哈戰爭結束後，應該由一支美國和歐洲北約盟友為首的國際部隊負責重建加沙，並要避免當地出現權力真空和表明致力促成「兩國方案」。
（紐約時報/新華社/日經亞洲）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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