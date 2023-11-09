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攻入加沙市中心 以軍：哈領袖困地堡 哈馬斯地道戰頑抗 以方目標數月瓦解

【明報專訊】以軍日前將加沙一分為二後，以色列防長加倫特周二（7日）表示，部隊已攻入加沙市心臟地帶，並將哈馬斯在加沙的領袖辛瓦困在地堡內，現在目標是消滅哈馬斯武裝分子及其基建設施。路透社引述以色列安全部門消息人士報道，以軍正展開下一階段戰事，鎖定和瓦解哈馬斯的迷宮地道，預計行動需時數月。哈馬斯消息人士則稱，以軍坦克向加沙市中心推進時，遭到哈馬斯武裝分子頑抗，他們利用地道網絡伏擊以軍。

加倫特表示，以軍在海陸空部隊充分協調下，已深入加沙市心臟地帶，「正逐步收緊包圍網」，強調步兵、裝甲車和坦克部隊只有一個目標，就是「消滅哈馬斯恐怖分子和他們的基建、指揮官、地堡與通訊室」。加倫特說，哈馬斯在加沙的最高領袖辛瓦（Yahya Sinwar）一個月前下令襲擊以色列平民及婦孺，如今已被困在地堡，與周遭環境隔絕，其指揮鏈正被削弱。他指出，加沙市地下有綿延數公里的地道穿過學校和醫院地下，哈馬斯的武器庫、通訊室和武裝分子就藏在這些地道內。

以色列總理內塔尼亞胡也表示，以軍已包圍加沙市，正在市內展開行動，「我們每時每刻加強向哈馬斯施壓，迄今我們已殺死在地面和地下數以千計恐怖分子」。以軍發言人哈加里周二表示，工兵部隊炸毁哈馬斯的地道，摧毁了100多個豎井。

以軍犬機械人尋入口 毁逾百豎井

路透社周二引述5名以色列安全消息人士報道，找到及摧毁加沙龐大地道網絡是以軍下階段作戰目標，但行動需時。以色列前情報官員梅拉梅德（Avi Melamed）表示，以軍正試圖找出地道位置、摧毁火箭發射地點及殺死哈馬斯指揮官及戰鬥人員，「這項行動關乎剷除哈馬斯軍事支柱，合理評估需時數月」。以色列安全部門消息人士指出，地面部隊嘗試在不進入地道內，蒐集更多有關地道網絡的情報，包括部署機械人和嗅探犬找出地道入口，好讓特種部隊之後採取行動。

隨着以軍進一步深入加沙市，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Islamic Jihad，簡稱傑哈德）消息人士稱，以軍坦克向加沙市中心推動時，面對哈馬斯武裝分子從地道伏擊。武裝分子從地道豎井竄出，向以軍發射火箭推進榴彈，之後躲回地道，接着再從另一地道入口冒出，再度發動攻擊。

空襲遺瓦礫 專家料哈馬斯利用伏擊

軍事專家指出，以軍持續空襲造成的大量瓦礫，為哈馬斯狙擊手及隱埋炸藥提供掩護，且哈馬斯長達500公里的地道迷宮，讓武裝分子可從大範圍面積發動攻擊，並隨時從瓦礫下冒出伏擊，估計哈馬斯會利用這些優勢，將以軍誘進其「殺戮區」。美國前陸軍上校布奇諾（Joe Buccino）說：「以軍領導層明白在人口稠密的城區作戰和冒險進入地下，將使以軍失去大部分高科技優勢，包括先進的監察系統、感應器和通訊設備。」以軍前指揮官阿米德羅爾（Yaakov Amidror）指出，與哈馬斯作戰將是一場硬仗，他們會在入口處及狹窄街道佈下陷阱和爆炸裝置殺敵。

加沙北部1/3建築損毁 居民獲准南撤

《紐約時報》周二報道，根據最新衛星圖像分析，加沙北部約三分之一建築已受損或被毁。以軍周二給予加沙市居民4小時向南撤離，不少南移巴人隨後帶着細軟，在路上高舉白旗，從即將攻城的以軍坦克前走過。逃出加沙市的居民澤亞拉稱，周二的撤離是他人生中最危險一次行程，「我們近距離看到坦克，看到腐爛屍體。 我們看到了死亡」。

另一方面，國際社會繼續向美國和以色列施壓。七國集團（G7）周三表示支持加沙「人道主義暫停」和設立「人道走廊」。中國常駐聯合國副代表耿爽周二在聯合國大會第四委員會上，再次呼籲巴以衝突方立即停止敵對行動，形容加沙民眾正面臨「雪崩式」災難。

《紐時》報道，包括沙特阿拉伯、約旦和埃及在內的阿拉伯國家面對國內群情洶湧，也加強呼籲美國對以色列施壓，令其立即停止軍事行動，警告若情况持續將破壞整個中東地區的安全局勢。

（路透社/衛報/紐約時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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