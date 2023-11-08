虛報資產案作供 特朗普舌戰法官

斥民主黨「15路狙擊」 官警告勿演說

特朗普和兩名兒子在紐約州被控誇大家族企業特朗普集團（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。77歲的特朗普周一身穿深藍色西裝現身。他在庭上譴責民主黨「從15個不同方向狙擊我」，對他發起「瘋狂審判」。

特朗普在庭上多次挑戰法官恩戈龍（Arthur Engoron），指恩戈龍對他「充滿敵意」，並斥對他提起訴訟的紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）是「政治僕從」。他說：「我認為這宗官司是個恥辱。」特朗普在庭上有時答非所問，控方代表律師問他2013至2014年有否在蘇格蘭阿伯丁興建房屋，特朗普答：「我有個城堡，只是我現在不想建造，我在做其他事情。」

恩戈龍警告特朗普，若不直接回答問題，就可能不讓他坐在證人席，又說「這裏是法庭，不是政治集會」，請他不要發表演說。

（路透社/CNN/BBC/中央社）