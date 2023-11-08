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虛報資產案作供 特朗普舌戰法官

【明報專訊】美國前總統特朗普周一（6日）在紐約曼哈頓法院，就他和兩名兒子被控誇大及虛報資產價值的民事詐騙案以證人身分作供4小時，其間與法官恩戈龍和控方律師唇槍舌劍，又聲稱在審訊中受到不公平對待。恩戈龍一度請他直接回答問題，「不要發表演說」。

斥民主黨「15路狙擊」 官警告勿演說

特朗普和兩名兒子在紐約州被控誇大家族企業特朗普集團（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。77歲的特朗普周一身穿深藍色西裝現身。他在庭上譴責民主黨「從15個不同方向狙擊我」，對他發起「瘋狂審判」。

特朗普在庭上多次挑戰法官恩戈龍（Arthur Engoron），指恩戈龍對他「充滿敵意」，並斥對他提起訴訟的紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）是「政治僕從」。他說：「我認為這宗官司是個恥辱。」特朗普在庭上有時答非所問，控方代表律師問他2013至2014年有否在蘇格蘭阿伯丁興建房屋，特朗普答：「我有個城堡，只是我現在不想建造，我在做其他事情。」

恩戈龍警告特朗普，若不直接回答問題，就可能不讓他坐在證人席，又說「這裏是法庭，不是政治集會」，請他不要發表演說。

（路透社/CNN/BBC/中央社）

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