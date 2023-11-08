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越世遺緩衝區起樓惹抗議 地方政府叫停

【明報專訊】越南著名景點下龍灣附近近日展開包括住宅和酒店的大型發展項目，引起民眾強烈抗議，擔心這些工程會影響下龍灣世界遺產地位。在抗議聲下，工地所在的地方政府下令暫停項目。

下龍灣（Ha Long Bay）位於越南東北部，1994年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世遺，是越南最受歡迎景點之一，但其周邊海岸和城鎮近年大量開發。越南《先鋒報》周日（5日）刊登了下龍灣和旁邊白土龍灣海域出現的大型地盤照片，指負責計劃的Do Gia資產有限公司打算在逾342萬平方呎土地上興建451間別墅、多棟7層高酒店和服務貿易區。報道指出，地盤位於下龍灣的緩衝區，UNESCO指這些區域為世遺提供多一層保護。

報道引述文化部遺產分部前副主管張國平形容下龍灣的界線「被嚴重侵犯」，著名歷史研究者阮椿面稱計劃是對這個世遺的直接威脅，其facebook帖文獲大量讚好。面對批評聲浪，建築工地附近的錦普市政府稱已要求投資者暫停施工，並承諾會在周五前完成視察。

下龍灣所在的下龍市近年快速發展，現時已有吊車、主題公園、豪華酒店和數以千計新屋。這些發展被指破壞當地生態。有保育人士指出，下龍灣以往有234種珊瑚，到現在只剩一半。

（法新社）

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