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韓短髮女店員遇襲 再掀性別平等爭論

【明報專訊】韓國一名男子上周六（4日）進入便利店，針對一名短髮女店員，斥她為「女權主義者」，拳打腳踢毆傷該店員。肇事男子已於周一被控傷人與損毁財物，卻掀起了韓國社會對女性頭髮長短的議論。

施暴男稱「該打女權主義者」

便利店的閉路電視片段顯示案發經過。據警方披露的案情，案發於上周六，一名20餘歲青年進入慶尚南道晉州市一間便利店，看見一名短髮的兼職女店員便指摘說：「你蓄短髮，必定是女權主義者。我作為大男人主義者，就該打女權主義者。」

語畢，青年便拳打腳踢該20多歲女店員。目擊事件的一名50來歲男子上前制止，也遭施暴男子拿起便利店椅子毆打。警察到場制止並拘捕疑犯，將兩傷者送院。受害女子關節扭傷、韌帶和耳朵受傷，無生命危險；中年男子肩膀、前額、鼻樑骨折等。當地傳媒報道，疑犯否認部分指控，稱他當時喝醉了，對事件一無所知。

奧運女將短髮遭嘲掀「反擊」

案件引起了婦女憤怒，紛紛在社交媒體上載個人短髮照片附加「#女性_短髮_運動」標籤，強調決定頭髮長短是個人自由；單是在社交平台X，一天間便增加了逾5000個類似帖子。

2021年東京奧運時也有類似情况。當時韓國隊射箭女選手安山的一頭短髮惹來網民一片嘲諷，衍生「短髮女子九成以上是女權分子」等說法。數萬女性包括政界人士、主播、演員等隨之皆表態擁護短髮清爽、好打理，有留短髮的自由。

韓國常被評為職業女性待遇最差的發達國家之一，性別不平等情况嚴重，但隨着社會文化轉變，女性地位始終較從前提高，也出現了若干關顧婦女的政策。與此同時，近年男士間湧現仇女情緒。英國廣播公司報道，近年反女權主義情緒增加，尤其在年輕男性之間，覺得遭逆向歧視。

（綜合報道）

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