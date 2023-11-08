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穆斯林世界杯葛「親以貨」 麥當勞雀巢「上榜」

【明報專訊】阿拉伯世界和穆斯林國家愈來愈多人民為聲援巴勒斯坦人，杯葛麥當勞、雀巢、家樂福、西門子等涉嫌支持以色列的西方企業。科威特的杯葛運動以「你今天殺了巴人嗎？」的標語配上受襲兒童的血腥畫面，警告民眾消費有關產品等同支持以軍攻擊。

以色列的麥當勞特許經營商「麥當勞以色列公司」10月中公開表示，哈馬斯襲擊後便連日免費供餐予對抗哈馬斯的以軍。此事觸發阿拉伯國家人民的憤怒。他們開始遷怒各地麥當勞——即使麥當勞以色列公司的立場跟位於芝加哥的麥當勞總公司、其他國家的特許經營商無關。及後，抵制活動因西方多國政府表態支持以色列，延伸至那些國家的企業品牌。為便利民眾抵制，精於科網技術的人還運用瀏覽器擴充功能、專用網站、手機應用程式，協助大眾識別被抵制的產品。

學者憂外資轉移損經濟就業

巴林14歲女生賈納及其10歲弟本來幾乎每日光顧麥當勞，如今加入罷買行列。她對法新社說：「我們為聲援巴勒斯坦人民，開始杯葛所有支持以色列的商品。」約旦社交媒體鼓動國民杯葛所有以色列盟友美國的商品、公司，包括跨國餐飲、化妝品、衛生用品、香煙等；約旦超市標示貨架上的美國製產品以提示消費者。在馬來西亞，除了漢堡王、星巴克、麥當勞受民眾抵制，當地也有餐飲店拒售瑞士食品巨頭雀巢的產品。卡塔爾多哈一間美國咖啡店、一間法國糕餅店因杯葛潮而結業。

不過，有經濟學家擔心杯葛潮可令諸如約旦、埃及的外資轉移，削弱這些國家的經濟復蘇和就業機會。

（法新社/紐約郵報/約旦時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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