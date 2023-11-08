防範、營救皆被指不力 內塔尼亞胡惹各派民憤

突襲至今已一個月，遇襲地區仍有許多人失蹤，每日仍有為受害者舉行的葬禮，解救人質進展停滯。以色列民眾與被擄人質的親友上周六（4日）在特拉維夫、海法、貝爾謝巴及埃拉特等地，包括內塔尼亞胡的耶路撒冷寓所外示威，抗議政府對哈馬斯的突襲疏於防範、營救人質不力，要求內塔尼亞胡為事件辭職、坐牢。大眾也遷怒執政利庫德集團，其特拉維夫總部上月被潑紅油、貼上人質照片，內塔尼亞胡照片被印紅色掌印。

以色列《晚禱報》（Maariv）上月一項民調顯示，八成受訪以色列人認為內塔尼亞胡要對哈馬斯襲擊暴露的安全機制失效負責。可是內塔尼亞胡在社交平台歸咎軍事及安全官員沒有向他作出哈馬斯襲擊預警，又謂事件人人有責。

英國《金融時報》報道，如今連右翼人士也對內塔尼亞胡感到憤怒。耶路撒冷酒商萊文（Ya'akov Levin）向來擁護內塔尼亞胡領導的中間偏右利庫德集團，最近說今後不再投票給該黨。萊文說：「內塔尼亞胡自我標榜為『安全先生』，之後卻發生此事。他該落台。」政治學者波多克西克（Efraim Podoksik）批評內塔尼亞胡一味迎合其民粹、極右翼伙伴的訴求，政府10月7日事後之應對，更加深了他對政府的疑慮：「這個政府已運作無效。當中有太多無能的意識形態倡導者。」

（金融時報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）