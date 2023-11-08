傷亡飈停火壓力增 以美商「戰術暫停」 聯國秘書長：加沙陷人性危機 以總理：戰後無限期管當地安全

古特雷斯嘆加沙成兒童墳場 拜登促護巴平民

上月7日以色列遭哈馬斯突襲造成1400人死亡後不久，其盟友大多避免要求以色列在反擊中保持克制，但過去10天中，以軍的空襲導致加沙平民傷亡人數飈升，尤其上周轟炸賈巴利亞難民營後，其西方盟友紛紛呼籲「人道主義暫停」（humanitarian pauses），以保護加沙平民及營救被哈馬斯挾持的人質。古特雷斯周一表示，加沙的噩夢是一場人性危機（a crisis of humanity），呼籲各國協助結束這種不人道的集體苦難。他慨嘆加沙正成為兒童的墳場，每天都有數百孩童傷亡。

白宮發聲明表示，拜登與內塔尼亞胡周一通電話，重申堅定支持以色列及保護以色列公民免受哈馬斯威脅，但同時強調必須保護巴人平民並減少軍事行動過程中對平民的傷害。兩人更討論了戰術暫停（tactical pauses）的可能，以便為平民提供安全撤離戰區的機會，並確保有需要的平民獲得援助及讓人質獲釋。面對盟友及國際社會日益施壓，內塔尼亞胡周一接受美國廣播公司（ABC）訪問時，雖重申除非哈馬斯釋放所有人質，否則以色列不會全面停火，但對短暫停火持開放態度。他又稱戰後以色列將無限期全面承擔加沙的安全責任，說：「當這種安全責任不在我們身上的時候，我們面對的就是哈馬斯恐怖活動以無法想像的規模爆發。」他認為加沙未來應由一些不希望延續哈馬斯路線的人管治。

以軍猛烈空襲加沙之際，《華爾街日報》及美國有線新聞網絡（CNN）昨均引述知情人士報道，美國正計劃轉移價值3.2億美元的精準炸彈設備給以色列。消息人士稱，在哈馬斯突襲以色列前幾個月，美國國會相關委員會已批准向以色列出售「Spice系列滑翔炸彈組件」（Spice Family Gliding Bomb Assemblies），但國務院直至上月31日才正式通知國會領袖正推進移交事宜。「Spice系列滑翔炸彈組件」類似美國生產的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM），同樣是加裝尾翼和轉向套件，可將沒有制導功能的「啞彈」轉成精準制導的「聰明炸彈」。美國國防部一名官員上月底表示，在以哈戰爭爆發不久，美國加快向以色列交付JDAM。

美擬向以轉移25億元精準炸彈設備

除了炸彈組件，美國新聞網站Axios周一引述美以官員報道，拜登政府已批准以色列從美國國防公司購買數以千計M16突擊步槍，但條件是以色列保證這些武器不會流入西岸猶太殖民區的以色列平民武裝小隊手中。哈馬斯突襲後，以色列國家安全部希望購買M16武裝全國各地的民間應急小隊，以應對未來任何襲擊，但美國官員和議員擔心以色列極右安全部長本格維爾將這些步槍交給西岸殖民區的民間應急小隊。當地極端主義殖民者針對巴人的暴力行為已升級。以色列其後保證這些槍支只會供給其國家警察控制的部隊。

以軍目前進一步向加沙最大城市加沙市推進，發言人哈加里周一表示，部隊正集中力量摧毁哈馬斯的地道及擊殺該組織的指揮官。中東安全顧問公司Le Beck駐以色列的情報主管霍羅威茨（Michael Horowitz）說，以軍隊正沿着加沙北部沿岸向南推進，並有條不紊地清除加沙市周邊的哈馬斯地道，然後再深入推進。

（金融時報/華爾街日報/CNN/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）