6游離州民調 特朗普5領先拜登

根據《紐約時報》和錫耶納學院的民調，在6個關鍵州中，拜登在內華達、喬治亞、亞利桑那、密歇根和賓夕法尼亞落後特朗普4至10個百分點之間；同屬游離州份的威斯康星，拜登支持率雖比特朗普高兩個百分點，但幅度屬誤差範圍內。

80歲拜登七成人嫌老 77歲特朗普僅兩成

特朗普在這6個州中獲22%非裔選民支持，是共和黨在當代總統選舉層級從未到過的高水平，而愈是族群多元的關鍵州，拜登的支持度就愈低。拜登在30歲以下選民的領先支持度只剩1個百分點，在拉美裔優勢亦降到只剩個位數。女性選民支持拜登仍較多，惟男性對特朗普的支持度是拜登兩倍，一反2020年強力支持拜登的態勢。年齡更成拜登最大致命傷，逾七成受訪者認為現時80歲的拜登當總統年紀太大，認為現時77歲的特朗普太老的有19%。

哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞台/YouGov民調亦顯示，拜登以48%支持度落後特朗普3個百分點。美國廣播公司（ABC）新聞台/Ipsos民調中，選民對這兩人有高度負面觀感，對特朗普有60%，對拜登有50%。

這3項民調都突顯選民對經濟的憂心。ABC/Ipsos的受訪者表示，通脹是他們最關心的議題，35%受訪者認為共和黨在這方面表現較優，21%較信任民主黨。

拜登團隊回應稱，他們未來一年會做實事贏得民眾支持，又提到前總統奧巴馬在2012年大選連任前一年也在民調落後。

（綜合報道）