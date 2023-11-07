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英保守黨涉包庇議員性侵 或負刑責

【明報專訊】英國保守黨涉隱瞞包庇一名國會議員多次性侵，涉及5名女子，起碼兩人報稱被強姦。事件或令支持度低迷的保守黨進一步受挫。

英國《星期日郵報》周日（5日）報道，保守黨前主席包澤君（Jake Berry）獲悉保守黨隱瞞一名黨內國會議員性侵女子，早前與前黨鞭莫韻婷（Wendy Morton）、另一名議員和一名政府官員寫信通報警方，指保守黨收到警告後未有適時行動，令該名涉事議員繼續犯案，保守黨甚至付費給受害人到私家醫院接受治療。報道指出，包澤君向警方稱黨內正調查，初步得知事態持續超過兩年，有5名受害人，當中有人被多次強姦。報道因法律理由沒有公開疑犯和受害人姓名。

前主席前黨鞭報警揭瘡疤

報道稱，包澤君和莫韻婷是在去年9月上任後不久得知有關指控，並發現一張私家醫院有關治療其中一名受害人的帳單。他們在卓慧思政府閃電倒台後辭職，在位僅一個多月。他們隨後不久去信警方，指他們對那些得知指控者提供的零碎資料感到不滿意，要求警方立即調查。報道指出，他們得知指控後，要求政府一名顧問和一名資深議員內部調查，調查結果是黨方處理事件極不恰當，保守黨有可能因此面對刑事責任。

於2021年9月至2022年6月擔任保守黨主席的現任副首相杜永敦（Oliver Dowden）回應稱，他在任期間保守黨沒有隱瞞議員性侵，他也不知道被指控議員身分。

（星期日郵報/BBC）

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