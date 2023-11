太平洋島國峰會 3小國總理缺席 中美外交角力下 地區團結恐受挫

所羅門瓦努阿圖巴新皆受拉攏

今年峰會主題為「我們的聲音、我們的選擇與我們的太平洋道路」(Our Voices, Our Choices and Our Pacific Way),討論預計會圍繞氣候變化及日益激烈的中美競爭。其中斐濟總理蘭布卡預計會宣傳其把太平洋定為「和平區」理念,尋求避免讓該區陷入中美升級緊張局勢。

紐候任總理組閣缺席 澳總理因訪華「遲到」

然而,部分國家領導人缺席會議,其中所羅門群島總理索格瓦雷稱要處理其「太平洋運動會部長」(該國本月主辦太平洋運動會)及國會的工作,無暇與會,會改由外長馬內列率團出席;瓦努阿圖總理薩爾韋稱要留在國內處理上月底風災造成的問題,派氣候變化部長雷根瓦努參與;巴布亞新幾內亞則由副總理羅索出席峰會,但沒解釋理由。新西蘭剛當選的候任總理盧克森因要參與籌組執政聯盟談判而留在國內,會由準執政黨國家黨派代表與現工黨看守政府的副總理出席。峰會有其他地區國家如英美德派代表出席,澳洲現任總理阿爾巴尼斯結束訪華行程後,本周稍後亦將出席峰會。

對於部分國家領導人不出席峰會,PIF秘書處的副秘書長納亞西強調,4個沒有由領袖出席峰會的國家都有高級代表團做代表。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所太平洋島國計劃總監基恩(Meg Keen)表示,區內國家差異很大,發展重點、與其他大國的聯繫也不同,各國面對的挑戰是如何維持強大的地區凝聚力和尊重大家之間的差異。

(衛報/路透社)