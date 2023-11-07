美罕公布核動力潛艇抵地中海 料為震懾伊朗陣營

伊朗證哈馬斯領袖到訪 布林肯突訪伊拉克

布林肯周一在土耳其首都安卡拉會晤該國外長菲丹，他其後表示二人商討擴大運送人道救援物資入加沙，以及如何防止衝突擴展到區內其他地方。路透社和法新社引述土耳其外交部消息，指菲丹向布林肯表示必須立即宣布加沙停火，以色列也不可再針對平民和逼遷民眾。

布林肯自上周五以來先後訪問以色列、約旦、西岸、塞浦路斯和伊拉克，並與伊拉克總理蘇丹尼會談。對於美國駐伊拉克部隊早前接連受襲，布林肯表明伊朗支持民兵針對美國人員的襲擊不能接受，強調會採取一切措施阻止。蘇丹尼昨天訪問德黑蘭，獲哈梅內伊接見。

黎巴嫩外長布哈比卜周日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，黎巴嫩正與真主黨和巴勒斯坦的組織合作避免戰事擴大，同時希望美國向以色列施壓，遏止對方開戰。

另外，負責中東事務的美國中央司令部周日罕有地在社交平台X公布，一艘「俄亥俄」級導彈核動力潛艇已抵達中東，並附載照片。分析家表示，公開核動力潛艇位置的做法頗不尋常，推測美方志在向伊朗、也門胡塞武裝等該區勢力釋出威懾信息，避免以哈戰事擴大。美國自以哈開戰以來，已調派「福特」號和「艾森豪威爾」號兩個航空母艦的戰鬥群到該區。

（CNN/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）