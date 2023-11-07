突襲屆一月 哈馬斯：加沙死亡人數已破萬 以軍南北割開加沙 圍城首府待攻

「今天，這兒有北加沙和南加沙。」以軍發言人哈加里周日晚上宣布，經過「大規模轟炸」後，以軍已包圍加沙市，實際上將加沙地區一分為二，這是以色列對哈馬斯之戰的「重大階段」，未來幾日仍會持續轟炸。另一發言人則強調，以軍必定會完成在加沙全境清剿哈馬斯的「終極目標」。

完成包圍前 大規模轟炸加沙市

巴勒斯坦通訊社WAFA周日晚報道稱，以軍軍機、戰艦對加沙發動了「前所未見的轟炸」，整夜見到猛烈爆炸，通訊及互聯網中斷。以色列傳媒報道，周日入夜後北加沙頻現強大爆炸。加沙市居民哈西拉（Alaa Abu Hasera）在轟炸後的廢墟間對法新社說：「這場轟炸儼如一場地震。」紅新月會及民安服務隊表示，他們去不到受以軍轟炸的地方搜救。

以色列國防軍周一（6日）早上表示，周日24小時間攻擊了約450個加沙的哈馬斯目標，戰機擊殺了一些哈馬斯指揮官，其一是負責「特殊安全」的穆薩（Jamal Mussa）。《耶路撒冷郵報》其後引述以色列內部安全局（Shin Bet）報道，有份下令執行上月突襲的哈馬斯指揮官阿斯法（Wael Asefa）同樣已被以軍定點清除殺死，但未知以軍是在何處執行該任務。與此同時，以軍地面部隊佔據和控制了哈馬斯一個包括訓練設施、瞭望站的基地。

哈馬斯也有反擊，向特拉維夫等地開火，以軍「鐵穹」導彈防禦系統據報其間曾有故障，其中一枚攔截火箭墜落特拉維夫南部里雄萊錫安（Rishon LeZion）市中心區。

英國智庫皇家三軍聯合研究所（RUSI）軍事專家沃特森向BBC稱，以軍一直有條不紊地行動，先是圍堵加沙局部地方，然後進入和清剿，這是「一步接一步的過程」。至於切斷通訊和互聯網，「從軍事角度來說，這對以色列很重要，因為削弱哈馬斯報告戰鬥人員方位等許多事情的能力」。

聯國機構：每10分鐘一童喪命

上月7日，哈馬斯突襲以色列南部，殺死逾1400人和擄走約220人，事件被比喻為以色列版的「9‧11恐襲」。以軍此後多番轟炸還擊，造成眾多平民死傷。哈馬斯控制的加沙衛生部表示，死於以軍加沙攻勢的巴人已達10,022人，包括4104名兒童。該數字無法獨立驗證。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）稱，這段期間平均每10分鐘就有一名兒童死亡、兩名兒童受傷。美國國防部昨日稍後指，加沙的平民死亡人數是「數千」，但未給出具體數字。

以方一再指控哈馬斯將掩護武裝分子、策劃攻擊、囤積彈藥的隧道開闢於醫院、學校和宗教場所的地底，又通過散發傳單等呼籲加沙民眾遠離北部戰區。美方官員上周六指加沙北部至少仍有35萬人。哈馬斯則始終否認上述涉將巴人當成「人盾」的指控。

與以協調 約旦空投物資到加沙醫院

另外，約旦一架軍機周日深夜向受圍困的一間在加沙的約旦所屬戰地醫院空投了一批應急的醫療器材和糧食，行動是在跟以軍協調下進行。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）