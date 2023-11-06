李顯龍擬明年交棒黃循財 星第四代領導團隊接手迎下屆大選

71歲的李顯龍在以黨秘書長身分致辭，宣布交棒黃循財（Lawrence Wong）。他指黃循財及其團隊在應對新冠疫情危機期間「贏得聲望」，而黃也表示已準備好，因此「沒有理由推遲政治交接」。他明言擬在下屆大選前交棒予黃循財，「之後我會聽從新總理的差遣……竭盡所能協助他及其團隊贏得下屆大選」。

稱擬70周年黨慶前完成交接

李顯龍表示擬在人民行動黨70周年黨慶之前完成政治交接。人民行動黨（PAP）是在1954年11月21日創立。他坦言因新冠疫情未有如願在自己70歲生日之前交棒，「倘若一切順利，我會在明年人民行動黨的70歲生日時交接權力」。

2020年起蔓延全球的新冠疫情，不但令李顯龍延遲卸任，更改變第四代領導團隊（4G Leaders）的組成。團隊原本的總理人選是的現任人民行動黨主席王瑞杰，惟在李顯龍因疫情留任總理，2021年4月以疫後需要更年輕總理為由，放棄繼任總理並辭去財長一職。經第四代領導團隊內部商議後，去年4月決定，由本已接任財長的黃循財接替王瑞杰的內定下任總理位置。

黃2011年從政 控疫有功

黃循財曾任李顯龍首席私人秘書，2011年開始進入議會從政，歷任教育部長、國家發展部長等職。在新冠疫情期間，黃循財與衛生部長顏金勇獲委任為政府抗疫跨部門工作小組聯席組長，實施行動限制、邊境限制、接觸者追蹤等，有助新加坡贏得控疫有效、死亡率低的聲譽，政治地位和仕途因此上升。

內定領軍出戰下屆大選的黃循財，將需要確保選舉表現。新加坡國立大學政治學家莊嘉穎說：「重要的是，黃將必須在下次選舉中贏得自己的授權。」

（路透社/法新社/聯合早報）