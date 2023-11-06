澤連斯基認中東戰火搶烏戰焦點 「如俄期望」

澤連斯基前日與到訪基輔的歐盟委員會主席馮德萊恩舉行聯合記者會，坦言「在中東的戰事顯然搶走了這場衝突的關注」，俄羅斯正正希望這種關注「轉淡」。

俄烏戰事已進入第21個月。《經濟學人》上周三刊登烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內的訪問，後者形容戰爭進入容許俄軍重整軍力的「靜態和消耗的戰鬥新階段」。

拒認戰爭陷僵局 駁歐美推讓步論

澤連斯基對此只承認烏軍反攻未有重大捷報，戰事遇到困難，但稱「這不是僵局」。對於美國NBC新聞台報道指，美國及歐盟官員正在推動基輔讓步跟莫斯科談判，他否認說法屬實。他強調烏軍將繼續戰鬥，只是需要西方盟友提供更大支援，尤其是鞏固空防方面。

烏克蘭總統辦公室副主任若夫克瓦上周六晚更批評扎盧日內的言論「減輕侵略者工作」，又使基輔的西方盟友不安。

烏軍將領表示上周六攻擊了俄國佔領的克里米亞東部刻赤（Kerch）港口一個乾船塢，擊中了基建和一艘攜帶「口徑」（Kalibr）遠程巡航導彈的俄軍船舶。俄羅斯國防部稱有15枚巡航導彈來襲，其中13枚被擊落，一艘船受襲損毁，事件中無傷亡，但沒有透露該船屬哪類型。社交平台指刻赤附近當天有起火爆炸。

（路透社/彭博社/BBC）

（俄軍侵烏）