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撐以立場反彈飈 拜登連任添暗湧

【明報專訊】美國和以色列的領袖各因加沙戰事面臨國內示威，其中美國首都華盛頓上周六（4日）有數千人示威，要求以哈停火，並譴責拜登政策。本身是巴勒斯坦移民後裔的民主黨進步派眾議員塔萊布（Rashida Tlaib）同日警告，拜登會在明年大選面臨後果。

在華盛頓，隨着華府繼續拒絕支持以哈戰爭全面停火，示威者高舉「巴人的命也是命」等標語，有人在離白宮不遠的自由廣場集會，高呼「拜登，拜登，你無處可藏，你參與了種族滅絕」。

《金融時報》前日報道，拜登力撐以色列的立場，雖然贏得猶太社區的支持，卻冒上失去進步派支持的風險。在游離州賓夕法尼亞，一名進步派社運人士警告，拜登對以色列的堅定支持正削弱左翼對他的支持，損害其明年連任機會。她看到所在地區的美籍穆斯林正在動員，確保明年大選「除了拜登，任何人都可以贏」。

報道指，以哈戰爭爆發後，民主黨內部在中東衝突的議題上出現分歧，令協助拜登在2020年大選擊敗特朗普的選舉聯盟有破裂之虞。本身是巴勒斯坦移民後裔的特萊布，上周五在X發布片段，再次敦促拜登支持停火，指「拜登支持對巴勒斯坦人民種族滅絕」。特萊布是前特朗普總統稱為「四人幫」的4名極左翼民主黨國會議員之一，她警告拜登明年尋求連任時，美國人會記住他如何應對以哈戰爭。

76%以受訪者認為內塔尼亞胡應辭職

在以色列，哈馬斯突襲將近一個月，民眾漸由震驚變為對政府連串失誤的憤怒。總理內塔尼亞胡位於耶路撒冷的住所外，上周六有數百名示威者突破警方屏障，高喊「現在收監」。

第13頻道（Channel 13）電視台4日公布民調，顯示76%受訪以色列人認為內塔尼亞胡應立刻辭職。巴伊蘭大學政治學講師兼倫敦政治經濟學院研究員格林（Toby Green）說，自戰爭爆發以來，內塔尼亞胡及其執政聯盟的支持率下降得更多，認為如果現在舉行選舉，他將慘敗。

（路透社/法新社CNN/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕特萊布（Rashida Tlaib） 2024美國總統大選 美國民主黨 內塔尼亞胡 進步派 拜登 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

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