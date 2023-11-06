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布林肯訪西岸見阿巴斯 撐自治政府長遠管加沙

【明報專訊】美國國務卿布林肯周日（5日）繼續中東之旅，但在原定到訪土耳其前突訪西岸，跟巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面，是以色列-哈馬斯戰爭爆發以來，布林肯首次到訪西岸。

布林肯與阿巴斯在西岸城鎮拉姆安拉會面約1小時，其後未有向傳媒發言。阿巴斯發言人表示，阿巴斯呼籲立即停火，要求容許人道救援物資進入加沙。

美國國務院發言人米勒稱，布林肯指美國致力向加沙提供援助並恢復當地的基本服務，又表示美國致力實現巴勒斯坦人建國的合法願望。

布林肯又稱「有效且恢復元氣的巴勒斯坦自治政府」最終管理加沙會是最合理，但承認外國和國際機構或在過渡期內參與安全和治理事務。

短停塞浦路斯 商海上援助走廊

布林肯離開西岸後訪問土耳其，其間先到塞浦路斯短暫停留，商討為加沙建立海上援助走廊的塞方提案。土耳其總統埃爾多安上周六表明，戰後希望看到加沙成為和平地區，成為獨立巴勒斯坦國一部分，與1967年邊界一致，保持領土完整，並以東耶路撒冷為首都。他又指其情報主管正與以巴當局及哈馬斯保持聯繫，但批評以色列總理內塔尼亞胡不再是他們可溝通的人。

另外，哈馬斯發言人前日確認，政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）近日曾到訪伊朗，會見伊朗最高領袖哈梅內伊，但未透露行程進一步細節。

（法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 埃爾多安 巴勒斯坦 布林肯 土耳其 以色列

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