加沙再有難民營被炸 一周內第三個 哈馬斯暫停疏散外籍人士 回應以軍襲救護車

前晚遇襲的馬加齊（Maghazi）難民營位於加沙中部代爾拜拉赫省（Deir al-Balah）。哈馬斯在Telegram稱以色列直接轟炸平民的房屋，死者大多是婦孺。路透社拍攝的照片顯示民眾在瓦礫中尋找受害者及生還者，而為土耳其阿納多盧通訊社擔任攝影師的阿洛爾（Mohammad Al-Aloul）表示，他在這次轟炸中失去4名孩子、4名兄弟及他們的孩子，房屋被毀。以軍發言人表示，正在調查其部隊當時是否在該地區活動。

學校遇襲 以軍稱或針對另一目標炮火造成

以色列一直聲稱其軍事行動是針對哈馬斯而非平民，並指哈馬斯利用居民做人盾，但以軍的行動殃及大批平民。路透社周日引述巴人目擊者，指以軍上周六較早時攻擊賈巴利亞（Jabalia）難民營內有着數以千計疏散民眾暫住的法庫拉（Al-Fakhoura）學校。加沙衛生部表示最少15死。以軍聲稱初步調查指他們沒針對該地點攻擊，但「該爆炸或是以色列國防軍針對另一目標的炮火造成」。

另外哈馬斯武裝派系卡桑旅發言人上周六在Telegram稱，逾60名人質因以軍空襲加沙而失蹤，其中23人的遺體被困瓦礫，並表示以軍持續攻擊加沙，他們或永遠無法取回遺體。以色列當局指哈馬斯突襲以色列的行動擄走最少242人，至今僅4人獲釋。

以色列的上周五空襲加沙希法（Al-Shifa）醫院附近的救護車後，有邊防官員稱哈馬斯當局翌日暫停疏散持外國護照人士離開加沙，直至在加沙北部的醫院內需撤離的傷者都經拉法口岸運送往埃及為止。有埃及安全部門消息人士向法新社確認，上周六沒傷者或持外國護照人士抵達埃及口岸，指運送傷者到拉法口岸的救護車被轟炸後，撤離行動暫停。

CNN：美官料以軍將減空襲 重點轉地面行動

隨着戰事爆發超過1個月，CNN上周五（3日）引述華府高官報道，他們估計戰事未來幾日將踏入新階段，拜登政府預期以軍空襲規模會縮減，更多地將戰術重點放在地面行動，旨在清理哈馬斯管理的地下隧道網絡。

以色列防長加倫特上周六在記者會聲言，以軍將找到並剷除哈馬斯的加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。以軍將辛瓦和哈馬斯軍事指揮官德伊夫（Mohammad Deif）列為首要目標。法新社引述加沙境外的消息人士指，辛瓦及德伊夫現藏身於加沙地道網絡。

自10月7日哈馬斯突襲觸發以色列大規模軍事報復以來，加沙衛生官員上周六稱，加沙區內已有9770名巴人喪生，包括4008名兒童。

聲稱核彈攻加沙是選項 以極右閣員遭割席

另外，以色列耶路撒冷事務暨遺產部長埃利亞胡（Amihay Eliyahu）周日宣稱，採用核武攻擊加沙是「一個選項」，惹來巨大爭議。總理內塔尼亞胡隨即跟言論割席，並暫停該名極右政黨閣員參與內閣會議至另行通知。以色列從未對外承認擁有核武。

（路透社/法新社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）